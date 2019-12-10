2019-12-10T16:30:01+03:00
Происшествия

«Они ели пиццу, и я застрелил их»: предполагаемый убийца с Уктуса рассказал, как убивал девушек

Алексей Александров признал свою вину после задержания
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Пресс-служба свердловского главка полиции опубликовала видео, на котором 34-летний фотограф Алексей Александров рассказывает, как убивал девушек на склоне горы Уктус летом прошлого года.

Убийца с Уктуса рассказал, почему застрелил девушек.Полиция задержала 34-летнего Алексея Александрова. Видео: ГУ МВД по Свердловской области

- Я подошел, чтобы убить их. Они ели пиццу, и я застрелил их. Потом оттащил тела в траву и вернулся домой. Свою вину признаю, - сказал Александров.

Уже завтра подозреваемый будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следователи будут добиваться заключения под стражу для Александрова.

- Брали его, когда выходил из подъезда дома, где он проживает с супругой и трёхлетним сыном. Принимали жёстко, поэтому сопротивление оказать не успел. Зато успел на первоначальном этапе «испить оперской кровушки» сполна, отвечая на все задаваемые вопросы заученной фразой «затрудняюсь ответить». Признательные показания дал только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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