Виновника аварии на Малышева хотят продержать за решеткой до начала суда
Следователи СКР будут просить суд продлить арест виновнику аварии на Малышева Владимиру Васильеву, который в августе прошлого года спровоцировал ДТП рядом с ТРЦ «Алатырь». Кроме того следствие уже закончило расследование и в ближайшее время отдаст обвинительное заключение в прокуратуру. Таким образом дело будет передано в суд не раньше второй половины февраля.
Васильева обвиняют в управлении автомобилем в нетрезвом виде и угоне автомобиля своего друга Никиты Фомина. Примечательно, что экспертиза показала, что Владимир был трезв в момент столкновения. Но позже выяснилось, что при сдаче анализов его мочу подменил родной отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев.
Добавим, что подруга художника в анонимном интервью «КП» рассказала, что в ночь перед аварией Васильев употреблял наркотики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке».
Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)
Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии.
Владимир Васильев угнал машину друга, с которым до этого был на вечеринке и протаранил четыре автомобиля (подробнее)
Экспертиза показала, что водитель был трезвым: виновника аварии на Малышева арестовали.
Лихач на допросе в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области признал свою вину (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Малышева в Екатеринбурге»