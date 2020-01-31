Виновника аварии на Малышева хотят продержать за решеткой до начала суда

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:44:48+03:00

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Следователи СКР будут просить суд продлить арест виновнику аварии на Малышева Владимиру Васильеву, который в августе прошлого года спровоцировал ДТП рядом с ТРЦ «Алатырь». Кроме того следствие уже закончило расследование и в ближайшее время отдаст обвинительное заключение в прокуратуру. Таким образом дело будет передано в суд не раньше второй половины февраля.

Васильева обвиняют в управлении автомобилем в нетрезвом виде и угоне автомобиля своего друга Никиты Фомина. Примечательно, что экспертиза показала, что Владимир был трезв в момент столкновения. Но позже выяснилось, что при сдаче анализов его мочу подменил родной отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Добавим, что подруга художника в анонимном интервью «КП» рассказала, что в ночь перед аварией Васильев употреблял наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU