2019-11-10T15:57:56+03:00
Происшествия

«Ничего я не сдавал за сына»: отец Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП, о подмене анализа мочи

Андрей Васильев впервые высказался по резонансной аварии
Данил СВЕЧКОВ
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От удара в аварии погибли водитель и пассажир такси. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиОт удара в аварии погибли водитель и пассажир такси. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Продолжается следствие по делу Владимира Васильева, парня устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге. Авария случилась ранним утром 4 августа. Васильев протаранил несколько автомобилей на улице Малышева, из-за чего погибли два человека. Сразу после аварии Васильев вел себя не совсем адекватно. Однако экспертиза по моче показала, что парень вроде как был трезв. Но после этого уже другая экспертиза показала, что за Владимира в тот день мочу сдал его отец - полковник Росгвардии. Об этом рассказал адвокат потерпевших Александр Шумилов. Сегодня Андрей Васильев, отец обвиняемого, впервые высказался по этому делу.

- Ничего я не сдавал за сына. Никто ничего не подкупал и не подменял, - заявил журналистам телепрограммы "Первая Передача" Андрей Васильев. - Он никогда не употреблял ничего. Я просто знаю, что он у меня не пьяница и не наркоман. Мое ДНК может быть (в моче). И что ? Я же здоровался, сосуд этот брал в руки, оно запросто может быть везде.

По данным журналистов НТВ, Андрей Васильев полковник в отставке и сейчас работает в воинской части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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