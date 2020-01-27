2020-01-27T15:18:11+03:00
Общество

Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году

На строительство уйдет пять - восемь лет
Мария Трапезникова
Поделиться:
Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 годуВторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, когда начнется строительство второй ветки метро. Все карты он раскрыл на встрече со студентами УрФУ. Так, первый котлован появится в 2022 году, после чего начнется уже непосредственно строительство ветки. По его расчетам, на это должно уйти пять-восемь лет.

Как и планировалось раньше, ее запустят между ВИЗом и ЖБИ. Напомним, постановление было подписано Высокинским еще в октябре прошлого года. Согласно ему, депо будет размещено в районе озера Малый Шарташ.

Вторая ветка метро для екатеринбуржцев поистине больная тема. Настолько, что построить ее горожане попросили во время пресс-конференции в декабре у Президента РФ Владимира Путина. На что тот отреагировал очень положительно, и после его заявления подтянулись губернатор Свердловской области и глава города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сквер в центре Екатеринбурга разрушат ради второй ветки метро

Вокруг новой ветки метро в Екатеринбурге до сих пор не утихают споры. Есть уже план строительства и проект, но не доработанный. Сегодня, 21 августа, мэр города Александр Высокинский провел выездное совещание по вопросу строительства второй ветки. Градоначальник заявил, для этого придется пожертвовать парковой зоной. (Подробнее)

Мэр Александр Высокинский о второй ветке метро: «Ее проект будет стоить больше миллиарда»

На промышленной выставке Иннопром, которая проводится в эти дни в Екатеринбурге, власти города затронули старую тему строительства второй ветки метро. На встрече с журналистами мэр Александр Высокинский отметил, что еще при жизни современников численность населения города превысит два, а то и три миллиона, в связи с чем транспортную систему нужно развивать именно с точки зрения развития метрополитена. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Будет ли вторая ветка метро в Екатеринбурге?»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит, в каких условиях работали водители скорой, которые решили устроить забастовку в Екатеринбурге
Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк
Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом
Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году
Вел себя очень неадекватно: в Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину
Депутат Госдумы потребовал губернатора Куйвашева вмешаться в забастовку водителей скорой в Екатеринбурге
На свердловской трассе легковушка протаранила фуру: двое погибли
На Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПов
Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым
В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея
Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой
Продавал флажки на обочине: полиция с лета ищет глухонемого екатеринбуржца, уехавшего в Калмыкию на заработки
Без крыши и окон: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают сгоревший барак
В Екатеринбурге поймали бандита в медицинской маске, который пытался ограбить продуктовый
Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе
Невзлюбил: уралец отправился в тюрьму на 10 лет за убийство сына
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 21,3 % в 2019 году