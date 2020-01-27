Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:18:11+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, когда начнется строительство второй ветки метро. Все карты он раскрыл на встрече со студентами УрФУ. Так, первый котлован появится в 2022 году, после чего начнется уже непосредственно строительство ветки. По его расчетам, на это должно уйти пять-восемь лет.

Как и планировалось раньше, ее запустят между ВИЗом и ЖБИ. Напомним, постановление было подписано Высокинским еще в октябре прошлого года. Согласно ему, депо будет размещено в районе озера Малый Шарташ.

Вторая ветка метро для екатеринбуржцев поистине больная тема. Настолько, что построить ее горожане попросили во время пресс-конференции в декабре у Президента РФ Владимира Путина. На что тот отреагировал очень положительно, и после его заявления подтянулись губернатор Свердловской области и глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU