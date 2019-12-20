Глава Екатеринбурга все-таки подарит жителям вторую ветку метро к 300-летию города

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-20T10:37:03+03:00

Второй ветке метро в Екатеринбурге - быть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Накануне, 19 декабря, состоялась итоговая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина, во время которой глава государства отвечал на вопросы журналистов со всей страны. Тогда же была поднята уже на федеральном уровне тема строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.

Тогда же Путин отметил, что строить метро просто необходимо.

- Екатеринбург очень бурно развивается. Такие проекты должны реализовываться на деньги региона – но это невозможно. Поэтому надо работать вместе с федеральными властями, - заметил президент.

После этого свое мнение высказал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть! – Отметил губернатор.

Сегодня глава города, Александр Высокинский, подключился к обсуждению второй ветки, заявив, что возобновляет разработку проекта.

- Муниципалитет подтвердил свои самые серьезные намерения. Мы продолжаем проектные разработки и готовим презентацию, чтобы рассчитывать на софинансирование из вышестоящих уровней, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой, - цитирует его слова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Вместе с этим он подчеркнул, что планирует строительство новой ветки в качестве подарка жителям к 300-летию города.

Напомним, что ранее он говорил о примерной сумме, которая потребуется для строительства – порядка 60-70 миллиардов рублей. А в начале октября – подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для второй линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сквер в центре Екатеринбурга разрушат ради второй ветки метро

Вокруг новой ветки метро в Екатеринбурге до сих пор не утихают споры. Есть уже план строительства и проект, но не доработанный. Сегодня, 21 августа, мэр города Александр Высокинский провел выездное совещание по вопросу строительства второй ветки. Градоначальник заявил, для этого придется пожертвовать парковой зоной. (Подробнее)

Мэр Александр Высокинский о второй ветке метро: «Ее проект будет стоить больше миллиарда»

На промышленной выставке Иннопром, которая проводится в эти дни в Екатеринбурге, власти города затронули старую тему строительства второй ветки метро. На встрече с журналистами мэр Александр Высокинский отметил, что еще при жизни современников численность населения города превысит два, а то и три миллиона, в связи с чем транспортную систему нужно развивать именно с точки зрения развития метрополитена. (Подробнее)

Еще больше материалов по теме: «БУДЕТ ЛИ ВТОРАЯ ВЕТКА МЕТРО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?»

ИСТОЧНИК KP.RU