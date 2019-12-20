Глава Екатеринбурга все-таки подарит жителям вторую ветку метро к 300-летию города
Накануне, 19 декабря, состоялась итоговая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина, во время которой глава государства отвечал на вопросы журналистов со всей страны. Тогда же была поднята уже на федеральном уровне тема строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Тогда же Путин отметил, что строить метро просто необходимо.
- Екатеринбург очень бурно развивается. Такие проекты должны реализовываться на деньги региона – но это невозможно. Поэтому надо работать вместе с федеральными властями, - заметил президент.
После этого свое мнение высказал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть! – Отметил губернатор.
Сегодня глава города, Александр Высокинский, подключился к обсуждению второй ветки, заявив, что возобновляет разработку проекта.
- Муниципалитет подтвердил свои самые серьезные намерения. Мы продолжаем проектные разработки и готовим презентацию, чтобы рассчитывать на софинансирование из вышестоящих уровней, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой, - цитирует его слова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Вместе с этим он подчеркнул, что планирует строительство новой ветки в качестве подарка жителям к 300-летию города.
Напомним, что ранее он говорил о примерной сумме, которая потребуется для строительства – порядка 60-70 миллиардов рублей. А в начале октября – подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для второй линии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сквер в центре Екатеринбурга разрушат ради второй ветки метро
Вокруг новой ветки метро в Екатеринбурге до сих пор не утихают споры. Есть уже план строительства и проект, но не доработанный. Сегодня, 21 августа, мэр города Александр Высокинский провел выездное совещание по вопросу строительства второй ветки. Градоначальник заявил, для этого придется пожертвовать парковой зоной. (Подробнее)
Мэр Александр Высокинский о второй ветке метро: «Ее проект будет стоить больше миллиарда»
На промышленной выставке Иннопром, которая проводится в эти дни в Екатеринбурге, власти города затронули старую тему строительства второй ветки метро. На встрече с журналистами мэр Александр Высокинский отметил, что еще при жизни современников численность населения города превысит два, а то и три миллиона, в связи с чем транспортную систему нужно развивать именно с точки зрения развития метрополитена. (Подробнее)
Еще больше материалов по теме: «БУДЕТ ЛИ ВТОРАЯ ВЕТКА МЕТРО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?»
ИСТОЧНИК KP.RU