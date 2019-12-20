2019-12-20T10:37:03+03:00
Общество

Глава Екатеринбурга все-таки подарит жителям вторую ветку метро к 300-летию города

Высокинский возобновляет разработку проекта после слов Путина
Мария Трапезникова
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Второй ветке метро в Екатеринбурге - бытьВторой ветке метро в Екатеринбурге - бытьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне, 19 декабря, состоялась итоговая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина, во время которой глава государства отвечал на вопросы журналистов со всей страны. Тогда же была поднята уже на федеральном уровне тема строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.

Тогда же Путин отметил, что строить метро просто необходимо.

- Екатеринбург очень бурно развивается. Такие проекты должны реализовываться на деньги региона – но это невозможно. Поэтому надо работать вместе с федеральными властями, - заметил президент.

После этого свое мнение высказал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть! – Отметил губернатор.

Сегодня глава города, Александр Высокинский, подключился к обсуждению второй ветки, заявив, что возобновляет разработку проекта.

- Муниципалитет подтвердил свои самые серьезные намерения. Мы продолжаем проектные разработки и готовим презентацию, чтобы рассчитывать на софинансирование из вышестоящих уровней, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой, - цитирует его слова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Вместе с этим он подчеркнул, что планирует строительство новой ветки в качестве подарка жителям к 300-летию города.

Напомним, что ранее он говорил о примерной сумме, которая потребуется для строительства – порядка 60-70 миллиардов рублей. А в начале октября – подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для второй линии.

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На промышленной выставке Иннопром, которая проводится в эти дни в Екатеринбурге, власти города затронули старую тему строительства второй ветки метро. На встрече с журналистами мэр Александр Высокинский отметил, что еще при жизни современников численность населения города превысит два, а то и три миллиона, в связи с чем транспортную систему нужно развивать именно с точки зрения развития метрополитена. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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