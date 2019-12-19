«Надо работать с региональными властями»: Путин прокомментировал необходимость второй ветки метро в Екатеринбурге

В Москве проходит пресс-конференция Владимира Путина – 2019. В ходе общения с журналистами глава государства прокомментировал необходимость строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге. Российский лидер отметил, что согласно опыту других регионов, строительства подземки без помощи федерации невозможно.

- Екатеринбург очень бурно развивается. Такие проекты должны реализовываться на деньги региона – но это невозможно. Поэтому надо работать вместе с федеральными властями. В Красноярске начали строить своими силами метро, а потом забросили. Поэтому нужно работать с региональными властями. Такой вид транспорта очень актуален для Екатеринбурга, - заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки Фариды Джафаровой.

Сразу после обращения президента свою позицию по поводу второй ветки метро озвучил губернатор Евгений Куйвашев:

- Вы знаете, что вопрос строительства новой ветки метро всегда был для нас одним из ключевых. Владимир Владимирович справедливо заметил, что реализовать такой масштабный проект без помощи федерального центра практически невозможно. Глава государства сказал, что намерен проработать этот вопрос с нами. Со своей стороны мы также готовы максимально активно продолжить эту работу.

Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть! - написал губернатор в своем Instagram.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский говорил, что строительство второй ветки обойдется в 60-70 миллиардов рублей

- Проект будет стоить дороже, чем 250 миллионов рублей, даже больше миллиарда рублей, - отмечает Высокинский. – Часть средств уже вложена. Мы используем опыт московского метрополитена. Цель на этот год - разработать проект, определить, где какие станции должны быть, по какой технологии будем строить.Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что строительство новой ветки метро обойдется в 60-70 миллиардов рублей.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Вторую ветку метро чиновники обещают Екатеринбургу уже не первый год. «Комсомолка» решила вспомнить, как это было

2011

Вторую ветку метро хотели построить к ЧМ-2018. В мастерской Генплана Екатеринбурга говорили, что сперва построят три станции: «Уральских Коммунаров», «Татищевскую» и «Металлургическую». Даже говорили, что проходческая машина вот-вот войдет в землю рядом с перекрестком Викулова - Крауля. Не вошла.

2012

В мэрии стали говорить о том, что вторая ветка будет сделана по подобию метро Барселоны. В одном туннеле поезда будут ходить один над другим. Так строить якобы и легче, и дешевле. Кстати, от этого плана пока никто не отказывался.

2016

Александр Высокинский, ставший заместителем председателя правительства региона, сказал, что вторую ветку можно было бы продлить и до Березовского. В том же году известный на весь мир профессор градостроительства из Брюссельского университета Дидье Ванкутсем приехал в Екатеринбург и заявил, что даже трех веток метро нашему городу будет мало, а надо четыре.

Расширение туннеля, на месте которого появится станция «Бажовская» третьей ветки метроФото: Алексей БУЛАТОВ

2017

Мэрия показала долгосрочный прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга. В нем было сказано, что в 2035 году средняя зарплата в городе будет больше 122 тысяч, а еще в городе к тому моменту уже появится вторая ветка метро.

В том же году депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских направил запрос в мэрию по судьбе второй ветки и получил ответ: проектно-изыскательные работы начнутся только к 2020 году.

2018

В областном правительстве говорили, что если Екатеринбург выиграет право проведения ЭКСПО-2025, то это ускорит строительство второй ветки метро. Но мы не выиграли.

В том же году мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опубликовал почти готовые эскизы второй ветки, которые ему прислали специалисты из института «Метрогипротранс». По ним все станции были с двумя вестибюлями. Длина второй ветки составила 14,6 километра.

2019

В уходящем году тема второй ветки метро поднималась властями города не раз. Главная мысль – для начала нужно сделать проект, чтобы с ним уже обращаться за финансированием строительства. Проект должны были сделать за этот год. Глава города Александр Высокинский также показывал журналистам то место в туннеле первой ветки, которое в будущем свяжет вторую и первую ветку метро. Оно было зарезервировано под эти цели еще десятки лет назад. Там разместится станция «Бажовская».

Изначально были опасения, что построить ее не получится из-за офисного здания, которое было построено над ним. Однако в начале декабря Арбитражный суд Свердловской области обязал предпринимателей вернуть городу участок земли над будущей «Бажовской» станцией.

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Вокруг новой ветки метро в Екатеринбурге до сих пор не утихают споры. Есть уже план строительства и проект, но не доработанный. Сегодня, 21 августа, мэр города Александр Высокинский провел выездное совещание по вопросу строительства второй ветки. Градоначальник заявил, для этого придется пожертвовать парковой зоной. (Подробнее)

Мэр Александр Высокинский о второй ветке метро: «Ее проект будет стоить больше миллиарда»

На промышленной выставке Иннопром, которая проводится в эти дни в Екатеринбурге, власти города затронули старую тему строительства второй ветки метро. На встрече с журналистами мэр Александр Высокинский отметил, что еще при жизни современников численность населения города превысит два, а то и три миллиона, в связи с чем транспортную систему нужно развивать именно с точки зрения развития метрополитена. (Подробнее)