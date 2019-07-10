Мэр Александр Высокинский о второй ветке метро: «Ее проект будет стоить больше миллиарда»

На промышленной выставке Иннопром, которая проводится в эти дни в Екатеринбурге, власти города затронули старую тему строительства второй ветки метро. На встрече с журналистами мэр Александр Высокинский отметил, что еще при жизни современников численность населения города превысит два, а то и три миллиона, в связи с чем транспортную систему нужно развивать именно с точки зрения развития метрополитена.

- Вторая ветка протянется с Востока на Запад до ВИЗ-Правобережный, - говорит Александр Высокинский. - Есть проекты по переносу туда части деловой активности города, соответственно метрополитен нам будет необходим.

Чтобы построить вторую ветку метро, придется потратить около 60-70 миллиардов рублей – на это указывают предпроектные работы. Столица Урала рассчитывает на финансовую помощь от государства, но чтобы претендовать на нее, нужно подготовить проект метрополитена. Изначально говорилось о том, что он обойдется в сумму около 250 миллионов рублей, но сегодня выяснилось, что цифра эта будет гораздо больше.

- Проект будет стоить дороже, чем 250 миллионов рублей, даже больше миллиарда рублей, - отмечает Высокинский. – Часть средств уже вложена. Мы используем опыт московского метрополитена. Цель на этот год - разработать проект, определить, где какие станции должны быть, по какой технологии будем строить.

Пока в Екатеринбурге до сих пор не решили, будет ли вторая ветка метро сделана, как и первая, когда два тоннеля идут под землей параллельно друг другу, или же она ограничится одним двухэтажным туннелем, в котором поезда будут ходить один над другим. Так делают в Барселоне, например. До конца не решен вопрос и с расположением станций второй ветки. Дело в том, что за те годы, что решался вопрос со строительством второй ветки, город продолжал развиваться, в нем продолжали строиться дома.

Высокинский рассказал о перспективах развития транспорта в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Где-то есть изменения по границам земельных участков, поэтому где-то вестибюли станций придется подвинуть, - говорит Алексей Бирюлин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования. - Каждая станция, скорее всего, будет уникальна и, возможно, будет объявлен конкурс среди дизайнеров по их оформлению. Часть второй линии пройдет под рекой Исеть рядом со станцией «площадь 1905 года». Там предстоит емкая работа по защите тоннеля от воды.

Затронули на Иннопроме и тему строительства третьей ветки метро, которая должна будет идти с юго-запада на северо-восток. Оказалось, что городу уже не принадлежит земля на месте, запланированном под одну из ее станций.

- Мы находимся в судах из-за места под «Бажовскую станцию», - объясняет Александр Высокинский. - Эта земля была предоставлена под парковку. Потом было разрешение на строительство капитального объекта на ней. Потом объект был построен, и через суд у города была выкуплена земля за 11 миллионов всего. Решаем этот вопрос через суды и прокуратуру. Если в этом месте станции метро не будет, то мы заблокируем третью ветку метро.