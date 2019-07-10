Мэр Екатеринбурга: третья ветка метро обойдется в 70 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-10T10:03:05+03:00

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В среду, 10 июля, глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о перспективах развития общественного транспорта в уральской столице. Акцент градоначальник сделал на метрополитене.

По его словам, проект второй ветки метрополитена, которую власти намерены протянуть с ВИЗа до Каменных палаток, обойдется бюджету в миллиард рублей, а то и больше.

Что касается третьей ветки метро, которая в перспективе соединит Запад и Юг Екатеринбурга, то сейчас в мэрии думают, как высвободить под нее место.

- Со станцией «Бажовская», которая расположена на будущей третьей ветке на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, вопрос сейчас решается в судах. Эта земля была предоставлена под парковку, потом было выдано разрешение на строительство капитального объекта. Далее объект был возведен и через суд землю выкупили у города всего за 11 миллионов рублей. Сейчас мы решаем через суды и прокуратуру. Если в этом месте станции метро не будет, то мы заблокирует третью ветку метро, - говорит Александр Высокинский.

В целом, по словам градоначальника, третья ветка метро обойдется в 60-70 миллиардов рублей.

По словам мэра, для того, чтобы просить деньги на метро из федерального бюджета, нужен четкий проект. Ранее первый мэр современного Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявлял, что для строительства подземки, нужны консолидированные регулярные поступления из городского, областного и федерального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU