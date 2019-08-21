Сквер в центре Екатеринбурга разрушат ради второй ветки метро

Вокруг новой ветки метро в Екатеринбурге до сих пор не утихают споры. Есть уже план строительства и проект, но не доработанный. Сегодня, 21 августа, мэр города Александр Высокинский провел выездное совещание по вопросу строительства второй ветки. Градоначальник заявил, для этого придется пожертвовать парковой зоной.

Так, например, тот самый сквер, который благоустроили к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, нужно снести. Он находится между улицей Ленина и Дворцом молодежи. В этом месте рабочие будут копать котлован для станции метро «Уральских коммунаров». Возможно, что ради новой ветки пострадает сквер и на ВИЗе.

- Сейчас решаем, либо мы идем двумя туннелями, но тогда надо пройти под городской застройкой с минимальным раскрытием котлованов. Но в этом случае сквер на Викулова- Крауля, где станция «Металлургическая», будет временно убран, - заявил мэр.

Парк, который появился к Чемпионату мира по футболу в 2018, придется переделывать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но к этому дело еще не идет. Пока нужно до конца доработать проект, заявил Александр Высокинский. До конца года они планируют его закончить.

- Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет. Сегодня мы занимается проведением пути от Каменных палаток до перекрестка Викулова-Крауля, – заявил мэр. – Однако мы уже зарезервировали земли под некоторые станции. В частности, на Втузгородке.

Отметим, у екатеринбуржцев особое отношение к строительству каких-либо объектов в парковых зонах. В мае 2019 года жители отвоевали сквер у Театра драмы. Там хотели построить собор Святой Екатерины. Но город разделился на два лагеря: тех, кто против, и тех, кто за строительство. Противостояние длилось неделю, пока власти не договорились с горожанами. Теперь сквер у Драмы исключили из возможных площадок строительства храма.

Кстати, в планах у мэрии и третья ветка метрополитена— она пройдет из Пионерского в Академический через уже существующую, но недостроенную станцию «Бажовская».