2019-08-21T09:04:19+03:00
Общество

«Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет»: мэр Екатеринбурга о второй линии метро

Для нее построят 11 станций
Данил СВЕЧКОВМаргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Длина линии составит 12 километров, в нее войдут 11 станцийДлина линии составит 12 километров, в нее войдут 11 станцийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о проекте второй ветки метро, который должны закончить до конца года. Длина линии составит 12 километров, в нее войдут 11 станций.

– Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет. Сегодня мы занимается проведением пути от Каменных палаток до перекрестка Викулова-Крауля, – заявил мэр. – Однако мы уже зарезервировали земли под некоторые станции. В частности, на Втузгородке.

Станции планируют открыть на улицах Викулова – «Металлургическая», на Московской – «Уральских коммунаров», и на Луначарского – «Театральная». При этом строительство станций там начнется позднее.

Депо построят на Востоке городе – дальше улицы Сыромолотова. Кроме того, глава города добавил, что третью ветку метро проложат в сторону микрорайона Академический – через Бажовский на улицу Пионерскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы пробок не было: на перекрестке Объездной и Амудсена в Екатеринбурге добавили еще один поворот
«Врачи предлагают ампутацию»: на Урале у молодой девушки нашли рак, после травмы во время зарядки
Находился слишком близко к путям: на Урале под колесами электропоезда погиб мужчина
«Вынуждены леньку-еньку выплясывать»: директор музея святости в Екатеринбурге пригрозила Покрасу Лампасу судом Божьим
Сотрудников «Уральских авиалиний» за 10 миллионов отправляют на отдых в санатории
В Екатеринбурге экс-директору дали 5 лет тюрьмы за взятку в размере 24,5 миллионов
Небольшой шрам на макушке и стрижка под «ежика»: в Екатеринбурге пропал 20-летний парень
«Носил одежду с символикой ведомства и удостоверение»: на Урале пенсионер притворялся сотрудником ФСБ
В Екатеринбурге ко Дню знаний подорожали «однушки»
Свердловские полицейские проверили больше 3,5 тысяч владельцев оружия
ОАО «РЖД» ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги
Осторожно, «дикие животные»: на трассах Урала появились знаки
Помешали дожди: открытие развязки на Объездной в Екатеринбурге отложили из-за плохой погоды
Хотела украсить дом: кольцовские таможенники нашли у пассажирки самурайский меч
В Екатеринбурге до микрорайона «Светлый» пустят второй автобус
«Бесы лезут из-под земли»: в Екатеринбурге рядом с «Радугой Парком» появилась гигантская рептилия
Водитель погиб, два пассажира в больнице: в Свердловской области на трассе «четверка» вылетела в кювет
Не встал на путь исправления: уральца дважды ловили пьяным за рулем
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябре
В Екатеринбурге возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Беззуба
В Екатеринбурге будут судить мать и сына за организацию финансовой пирамиды
«Упала в обморок, оказалось рак»: молодая мама борется с болезнью ради детей