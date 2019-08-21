«Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет»: мэр Екатеринбурга о второй линии метро

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-21T09:04:19+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о проекте второй ветки метро, который должны закончить до конца года. Длина линии составит 12 километров, в нее войдут 11 станций.

– Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет. Сегодня мы занимается проведением пути от Каменных палаток до перекрестка Викулова-Крауля, – заявил мэр. – Однако мы уже зарезервировали земли под некоторые станции. В частности, на Втузгородке.

Станции планируют открыть на улицах Викулова – «Металлургическая», на Московской – «Уральских коммунаров», и на Луначарского – «Театральная». При этом строительство станций там начнется позднее.

Депо построят на Востоке городе – дальше улицы Сыромолотова. Кроме того, глава города добавил, что третью ветку метро проложат в сторону микрорайона Академический – через Бажовский на улицу Пионерскую.

ИСТОЧНИК KP.RU