За проект второй ветки метро Екатеринбург заплатит 250 миллионов рублей

Похоже, вторая ветка метро в Екатеринбурге все-таки будет. Надежду на это вселяет прошедшее в городской Думе заседание комиссии по бюджету. На нем парламентарии, а также сотрудники мэрии затронули тему строительства метрополитена. В частности, Анна Турунцева, начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга внесла предложение выделить из бюджета уральской столицы 115 миллионов рублей в этом году на проектирование второй ветки метро.

– Всего на проектирование будет выделено 250 миллионов рублей, – уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – 115 миллионов – из городского бюджета. А остальное из средств, сэкономленных при проведении торгов по другим проектам.

Вторая ветка метро должна протянуться с запада на восток города. Фото: администрация Екатеринбурга

Первую линию екатеринбургского метро начали строить в 1980 году, а закончили в 2012-м. Она насчитывает девять станций и тянется с севера на юг – от Уралмаша до Ботаники. Вторая линия метро должна быть перпендикулярна ей и протянуться с запада на восток.

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Похоже, что лед тронулся и у Екатеринбурга все таки появится вторая линия метро, о которой горожане грезят уже не один год. Первую линию, напомним, начали строить в 1980 году, а закончили лишь в 2016-м. (Подробности)