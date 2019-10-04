СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-04T13:52:35+03:00

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В Екатеринбурге приступают к строительству второй ветки метро. Глава города Высокинский уже подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории.

- Строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга. Отмечу, что большинство горожан позитивно оценивают проект и считают, что метро жизненно необходимо городу, - рассказал мэр Высокинский. – Власти готовят серьезную презентацию на федеральном уровне, чтобы претендовать на финансирование из средств федерального бюджета, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой.

Согласно постановлению, вторую ветку метро проложат от станции «Янтарная» до «Каменных палаток», а депо будет размещено в районе озера Малый Шарташ. На сегодняшний день «подземка» в будни перевозит около 165-170 тысяч пассажиров, а в месяц – порядка 3-4 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU