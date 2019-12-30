2019-12-30T17:35:32+03:00
Звезды

«Дамир вашему дому»: про экипаж «Уральских авиалиний», посадивших самолет в кукурузном поле, покажут фильм на Первом канале

Его можно будет увидеть уже 7 января
Евгений Стоянов
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Про экипаж «Уральских авиалиний», которому удалось посадить самолет с неработающим двигателем в кукурузном поле, покажут фильм. Его можно будет увидеть в эфире Первого канала 7 января. Документальный фильм называется «Дамир вашему дому».

- В эксклюзивном интервью авторам фильма командир корабля Дамир Юсупов объяснил, почему стал летчиком только в 32 года, и что помогло ему посадить горящий самолет в кукурузное поле, - говорится в сообщении Первого канала.

Напомним, благодаря грамотным действиям командира воздушного судна Дамира Юсупова и других членов экипажа никто из 233 людей, находившихся на борту, серьезно не пострадал.

Сам Дамир Юсупов говорил, что если бы про него сняли художественный фильм, то он был бы хотел, чтобы в его сыграл актер Егор Бероев. По мнению летчика, они с ним похожи.

Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

За отличные летные навыки Владимир Путин удостоил Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званий Героев России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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