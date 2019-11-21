Владимир Путин наградил медалями Героев России пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле

Владимир Путин наградил медалями Героев России пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в кукурузном поле. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин встретились с президентом в Кремлевском дворце.

О том, что пилотов рейса U6-178 наградят, стало известно почти сразу после экстренной посадки. Дамира Юсупова и Георгия Мурзина назвали героями в Кремле в этот же день. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, что накануне, экипаж «Уральских авиалиний» наградили орденами Мужества.

Владимир Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция.

Напомним, 15 августа летчики совершили экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний» прямо в кукурузном поле в Подмосковье - в двигатель во время взлета попали птицы. Самолет выполнял рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. Один из пилотов - Дамир Юсупов, рассказал КП-Екатеринбург детали чудесного спасения всех пассажиров судна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/745240" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин вручил звезды Героев России летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Мы уже рассказывали о пилотах знаменитого теперь рейса. Дамир Юсупов с детства мечтал связать свою судьбу с небом. Но так сложилось, что исполнить свою мечту получилось только в 33 года - он поступил в летное училище. После него Дамир с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. А сразу после окончания вуза его приняли в «Уральские авиалинии». Сейчас герою 41 год, всего год назад он стал командиром экипажа.

Второму пилоту Георгию Мурзину всего 23 года. Он тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, в авиакомпании работает с 2018 года. Он сознательно шел к этому долгое время. Тем более его родители тоже работают в компании «Уральские авиалинии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)