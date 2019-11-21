2019-11-21T19:16:51+03:00
Общество

Владимир Путин наградил медалями Героев России пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин встретились с президентом в Кремлевском дворце
Алина СУРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин перед началом церемонии вручения государственных наград Фото: kremlin.ruКомандир воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин перед началом церемонии вручения государственных наград Фото: kremlin.ru
Изменить размер текста:

Владимир Путин наградил медалями Героев России пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в кукурузном поле. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин встретились с президентом в Кремлевском дворце.

О том, что пилотов рейса U6-178 наградят, стало известно почти сразу после экстренной посадки. Дамира Юсупова и Георгия Мурзина назвали героями в Кремле в этот же день. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, что накануне, экипаж «Уральских авиалиний» наградили орденами Мужества.

Владимир Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция.

Напомним, 15 августа летчики совершили экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний» прямо в кукурузном поле в Подмосковье - в двигатель во время взлета попали птицы. Самолет выполнял рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. Один из пилотов - Дамир Юсупов, рассказал КП-Екатеринбург детали чудесного спасения всех пассажиров судна.

Владимир Путин вручил звезды Героев России летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Мы уже рассказывали о пилотах знаменитого теперь рейса. Дамир Юсупов с детства мечтал связать свою судьбу с небом. Но так сложилось, что исполнить свою мечту получилось только в 33 года - он поступил в летное училище. После него Дамир с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. А сразу после окончания вуза его приняли в «Уральские авиалинии». Сейчас герою 41 год, всего год назад он стал командиром экипажа.

Второму пилоту Георгию Мурзину всего 23 года. Он тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, в авиакомпании работает с 2018 года. Он сознательно шел к этому долгое время. Тем более его родители тоже работают в компании «Уральские авиалинии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День логопеда 2020: история и традиции международного праздника
Каждую осень свой профессиональный праздник отмечают специалисты, корректирующие дефекты речи у детей и взрослых. Международный день логопеда в 2020 году будет праздноваться в России и других странах
Новости 24
В Первоуральске поймали на вымогательстве специалиста областного фонда капремонта
В Екатеринбурге мошенник выдает себя за волонтера поискового отряда «Лиза Алерт»
«Пинал обутыми ногами»: на Урале мужчину отправили за решетку за убийство матери
Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье
В Свердловском Минздраве подтвердили, что новые правила медосмотра для водителей будут отложены
Екатеринбуржцев приглашают бесплатно пройти осмотр у специалистов для профилактики онкологических заболеваний
На вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург экстренно доставили троих детей
Готовьтесь к пробкам: Юрий Чайка пообщается с бизнесменами в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на время сильных холодов откроют пункт помощи бездомным
Самая знаменитая в СССР екатеринбургская телебашня отметила 60-летие
Уралец выложил на YouTube ролик, в котором оскорбляет полицейского, и попал на обязательные работы
Благодаря прокуратуре 14 детей-сирот на Урале получили новенькие квартиры
Уралмашевский нуар и советская эстетика: уральская группа «Курара» выпустила новый клип про город-фантом
Дополнительные поезда на период новогодних каникул назначены на СвЖД
В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ