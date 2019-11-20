Экипаж «Уральских авиалиний», экстренно посадивший самолет в кукурузном поле, наградили орденами Мужества

Экипаж «Уральских авиалиний», экстренно посадивший самолет в кукурузном поле в середине августа 2019 года, наградили орденами Мужества. Награды герои получили в Гостином дворе в Москве из рук Министра транспорта России Евгения Дитриха и заместителя председателя правительства Максима Акимова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726185" frameborder="0"></iframe> «С левой стороны обходите!».Пилоты руководят эвакуацией после экстренной посадки.

- В рамках «Транспортной недели» в Москве прошла церемония награждения экипажа U6-178. Экипаж авиакомпании «Уральские авиалинии» награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки самолета Airbus A321. В результате слаженных действий членов летного и кабинного экипажей, никто из пассажиров не пострадал, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Награды «Отличник воздушного транспорта» вручили всем семи членам экипажа лайнера. Орден Мужества получили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ранее пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звание «Героев России».

«Мы поняли, что высоту не удастся удержать и решили садиться на поле»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет 00:00 00:00

Напомним, 15 августа летчики совершили экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний» прямо в кукурузном поле в Подмосковье - в двигатель во время взлета попали птицы. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. Самолет выполнял рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. После посадки бортпроводник Дмитрий Ивлицкий указал пассажирам путь от экстренно севшего лайнера, сказав фразу, ставшую знаменитой: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)