2019-11-20T19:05:42+03:00
Общество

Экипаж «Уральских авиалиний», экстренно посадивший самолет в кукурузном поле, наградили орденами Мужества

Награды герои получили в Москве
Алина СУРИНА
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Знаменитый экипаж U6-178 на награждении в Москве Фото: instagram Уральских авиалинийЗнаменитый экипаж U6-178 на награждении в Москве Фото: instagram Уральских авиалиний
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Экипаж «Уральских авиалиний», экстренно посадивший самолет в кукурузном поле в середине августа 2019 года, наградили орденами Мужества. Награды герои получили в Гостином дворе в Москве из рук Министра транспорта России Евгения Дитриха и заместителя председателя правительства Максима Акимова.

«С левой стороны обходите!».Пилоты руководят эвакуацией после экстренной посадки.

- В рамках «Транспортной недели» в Москве прошла церемония награждения экипажа U6-178. Экипаж авиакомпании «Уральские авиалинии» награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки самолета Airbus A321. В результате слаженных действий членов летного и кабинного экипажей, никто из пассажиров не пострадал, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Награды «Отличник воздушного транспорта» вручили всем семи членам экипажа лайнера. Орден Мужества получили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ранее пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звание «Героев России».

«Мы поняли, что высоту не удастся удержать и решили садиться на поле»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет

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Напомним, 15 августа летчики совершили экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний» прямо в кукурузном поле в Подмосковье - в двигатель во время взлета попали птицы. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. Самолет выполнял рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. После посадки бортпроводник Дмитрий Ивлицкий указал пассажирам путь от экстренно севшего лайнера, сказав фразу, ставшую знаменитой: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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