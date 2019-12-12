2019-12-12T08:43:27+03:00
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе мечтал стать блогером

Вчера Алексея Александрова отправили в СИЗО
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек на Уктусе Алексей Александров мечтал стать видеоблогером и запустить YouTube-канал. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал друг Александрова.

- Алексей был хорошим фотографом. Человек, как написали о нем, не скрытный, а просто спокойный. В походы вместе ходили, фотосессии делали, ролики для YouTube вместе хотели снимать. До конца не верю, что он на Уктусе двух девчонок убил, вообще не про него это, ни разу не слышал, чтоб он увлекался оружием. Я не говорю, что это невозможно и не может быть, но верится с трудом, - говорит друг обвиняемого.

Напомним, что при обыске квартиры Александрова были найдены винтовки, в том числе и та, из которой были убиты Ксения и Наталья. Вчера суд отправил Алексея в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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