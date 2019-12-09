Обвиняемого в убийстве Ксении Каторгиной оставили в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-09T10:58:51+03:00

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9 декабря 2019 года в Ленинском районном суде пройдет сразу три судебных заседания, на которых решается вопрос о продлении меры пресечения ареста обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной.

Первым в суд привезли Михаила Федоровича, который говорит, что главным действующим лицом в момент убийства был 42-летний таксист Марат Ахметвалиев, также активное участие принимала супруга Федоровича 31-летняя Екатерина Меньшикова.

Ксению Каторгину убили на Уралмаше 10 октября 20219 года. Фото: соцсети

На суде Федорович пожаловался, что в СИЗо резко ухудшилось состояние его здоровья: у него сильно болят легкие, обострилась язва, и даже открылось кровотечение.

Срок следствия продлили до 12 апреля будущего года. До этого момента нужно допросить не меньше тридцати человек. Сам Федорович и его адвокат попросили не отправлять мужчину в СИЗО, так как он признал вину и готов сотрудничать со следствием.

Судья определил ему продление меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля 2020 года.

- Видите, что происходит. Поймите правильно, просто к чему приводит все. До чего следствие доводит, до суицида, - на эмоциях заявил Федорович прямо в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU