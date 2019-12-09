Кровотечение и боль: обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной страдает в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-09T10:44:45+03:00

Обвиняемый не стал отрицать своего участия в убийстве Фото: Олег ГАЛИМОВ

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9 декабря в Ленинском районном суде Екатеринбурга пройдет сразу три заседания по вопросу продлении меры пресечения троим подозреваемым в жестоком убийстве 27-летней молодой мамы Ксении Каторгиной.

Первым в суд доставили Михаила Федоровича, который перед началом заседания успел пообщаться с журналистами. По его словам, главным действующим лицом в процессе убийства был 42-летний Марат Ахметвалиев. При этом, сам Федорович не снимает с себя вины, но уточняет, что у «криминальной троицы» изначально не было цели убивать девушку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/748554" frameborder="0"></iframe> Суд по вынесению меры пресечения Михаилу Федоровичу.Видео: Олег Галимов

Также он заявил, что состояние его здоровья сильно ухудшилось после того, как 15 октября его отправили в СИЗО. У него болят легкие, обострилась язва, а за день до сегодняшнего суда открылось кровотечение.

ОБвиняемые Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина МеньшиковаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сильно болят легкие, - посетовал Федорович. По данным «КП-Екатеринбург», мужчина решил пойти на досудебное соглашение, но пока неизвестно, пойдет ли на такую меру суд. Федоровичу грозит пожизненное лишение свободы. Сам Федорович факт просьбы о досудебном соглашении отрицает

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ИСТОЧНИК KP.RU