2019-10-17T14:41:47+03:00
Происшествия

«Могу сделать вам ребенка»: обвиняемый в убийстве молодой мамы в Екатеринбурге оскорбил ее семью на суде

Его и еще двоих членов их банды взяли под арест до 11 декабря
Олег ГАЛИМОВМария Трапезникова
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Один из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной оскорбил семью покойной мамыОдин из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной оскорбил семью покойной мамыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Буквально пару минут назад в Ленинском районном суде вынесли меру пресечения трем подозреваемым в жестокой расправе над 27-летней Ксенией Каторгиной. Ее убили неделю назад, весь город следил за этой резонансной историей.

В итоге, стало ясно, что к убийству девушки причастны три жителя Челябинской области, а именно: Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Именно они продали машину Ксении Audi Q5 перекупщику.

Всех троих отправили под арест на срок 1 месяц и 27 дней, вплоть до 11 декабря. После оглашения приговора их стали выводить из зала суда, и один из обвиняемых, Михаил Федорович, который, кстати, сам является отцом троих детей, сказал:

- Готов возместить ущерб родственникам. Могу ребенка им сделать, - и тем самым сильно оскорбил семью покойной Ксении Каторгиной.

Напомним, что у молодой мамы осталась маленькая дочка, которая в данный момент живет вместе с бабушкой в Каменске-Уральском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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