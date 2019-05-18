В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 23:05 2019-05-18T23:05:49+03:00

Руководитель Отдела внешних связей РПЦ считает, что сторонников храма в Екатеринбурге больше, чем противников. Фото: официальная страница митрополита Илариона в Facebok

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Представитель Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь с сожалением относится к совершенному насилию в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Ведь именно церковь всегда выступает за мир в обществе.

- Церковь готова к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто сегодня выступает против инициированных ею объектов, - написал на своей странице в Facebook председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Митрополит не оставил надежды, что храм будет построен именно в этом месте. В своем сообщении он подчеркнул, что в проекте застройки заложены зоны отдыха и застройки.

Представитель церкви уверен, что сторонников возведения храма намного больше, чем противников в Екатеринбурге. В качестве примера митрополит Иларион пригласил людей на проведение Царских дней в Екатеринбурге в середине июля, когда в город приезжают десятки тысяч паломников.

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ИСТОЧНИК KP.RU