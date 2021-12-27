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Общество27 декабря 2021 12:39

«В этом году тренд на сексуальность»: Советы от стилистов, как выбрать наряд на Новый год 2022

Рассказываем, в каком платье пойти на корпоратив и встречать Новый год 2022
Ольга ЮШКОВА
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В моде - быть яркой!

В моде - быть яркой!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как встретишь Новый год – так его и проведешь. Чтобы в 2022 году задобрить Голубого Водяного Тигра, нужно встретить его «при параде». Стилисты из Екатеринбурга рассказали, как выглядеть неотразимо на Новый год 2022 и какое выбрать платье, чтобы покорить окружающих, а также главный символ Нового года.

Выбрать платье на Новый год 2022

Универсальный образ на Новый год 2022. Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

Универсальный образ на Новый год 2022. Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

При выборе образа на Новый год в первую очередь отталкивайтесь от того, где вы будете его встречать.

– Обратите внимание на общую стилистику этого места. Ресторан это, дом, или что-то другое, какое там оформление. Это поможет определить стилистику наряда. Бархат, атлас, пайетки – беспроигрышные варианты, – рассказывает стилист Юлия Мурадян.

По словам стилиста Юлии Карасевой, в этом сезоне на первое место вышли платья длины мини, которые были так любимы модницами в нулевых. Платья на тонких бретелях с красивыми вырезами и глубокими разрезами. Платья с акцентными плечами – большие подплечники, рукава-буфы из 80-х.

- В этом году набрал свои обороты тренд на сексуальность и, изучая новые показы, я с уверенностью могу сказать, что он с нами надолго, - добавляет Юлия Карасева.

При выборе платья на Новый год 2022 стилист из Екатеринбурга Олеся Салома выбирает платья длины миди – чуть ниже колена. Главный плюс этой длины в том, что оно не будет скатываться наверх, когда вы будете сидеть.

– К счастью, мода стала очень гибкой, поэтому нет каких-то супер актуальных фасонов. От себя добавлю, что лучше не выбирать сильно обтягивающее платья, которые сковывают движения. Мои фавориты – платья на запах или платья-комбинации, – рекомендует стилист Олеся Салома.

Яркость - тренд сезона

Стилисты рекомендуют быть яркой на Новогоднюю ночь

Стилисты рекомендуют быть яркой на Новогоднюю ночь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Платья с пайетками, брюки или топы – неважно. Все это покупаем, носим и радуем себя. Главное – не убирать эти вещи в шкаф до следующего года. Сейчас можно надеть платье с вечерней обувью и акцентными аксессуарами, а летом надеть его же на вечеринку с белыми кедами, накинув сверху базовый жакет. А как чудесно брюки с пайетками смотрятся с трикотажем! Не ограничивайте себя. Будьте яркой всегда, – рекомендует стилист Юлия Карасева.

При выборе образа на Новый год 2022 стилисты Екатеринбурга сходятся во мнении, что в тренде яркий образ.

Кроме ткани с пайетками или стразами, в этом сезоне в Новогоднюю ночь 2021-2022 стилист рассказывает, что в этом сезоне вошли: бархат, шелк, кашемир, органза (прозрачная ткань из шелка), жаккард (плотная узорчатая ткань) и ткани с кружевом.

Журналист "КП- Екатеринбург" Татьяна Самойлова следит за веяниями моды! Фото: из архива Татьяны Самойловой

Журналист "КП- Екатеринбург" Татьяна Самойлова следит за веяниями моды! Фото: из архива Татьяны Самойловой

Другой эксперт Юлия Мурадян советует присмотреться к перьям.

– Обратите внимание на перья, это один из главных трендов в новогоднюю ночь 2022. Перья могут быть и на вечернем платье, и на костюме в пижамном стиле. Перьями можно обыграть джинсы и белую футболку или корсет, и вы будете неотразимы, – рассказывает эксперт.

Купить платье на Новый год 2022 в Екатеринбурге можно и с животным принтом. Стилисты не запрещают такие принты, как зебра или леопард.

– Если Вам идёт принт и вы уверены, что будете носить его и дальше, то смело берите! Животные принты всегда выглядят смело, ярко и сексуально. Если Вы любитель минимализма, то берите однотонное платье, чтобы потом сочетать его со своим гардеробом, – поделилась эксперт Юлия Карасева.

Сейчас в моде быть яркой! Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

Сейчас в моде быть яркой! Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

При выборе прически к платью на Новый год 2022 стилист Юлия Мурядян предлагает трендовый вариант:

– Обратите внимание на волосы, низкий хвост, высокий пучок, эффект мокрых волос, естественные волны или идеально гладкие – это самые эффектные прически сейчас. Легкий макияж, блеск на глазах, яркие губы – последний штрих идеального новогоднего образа, – советует Юлия.

Как подобрать туфли

Если платье однотонное, к нему можно добавить яркие туфли. Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

Если платье однотонное, к нему можно добавить яркие туфли. Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

На Новый год 2022 стилист Олеся Салома советует подобрать туфли в тон платью, чтобы получить красивое сочетание цветов. А если платье однотонное без ярких деталей, к нему можно добавить яркие туфли, которые будут акцентом в образе.

На Новый год 2022 стилист Юлия Карасева рекомендует нарушать все правила и подобрать то, что на первый взгляд никак не сочетается.

– На самом деле, сейчас в стилистке нет таких правил. Ваша насмотренность, чувство стиля и вкус – это самое главное. Если это платье-комбинация, то здесь будут прекрасно смотреться босоножки на каблуке, лодочки, либо даже базовые кеды. С платьем в длине мини очень круто смотрятся высокие кожаные ботфорты. Сейчас, в наше время, можно отталкиваться от стиля платья, выбирая к нему обувь, а можно нарушать все правила и надевать романтичное платье с грубыми ботинками на шнуровке, – рекомендует стилист Юлия.

Как подобрать аксессуары

Используйте в своем образе украшения из страз, и вы будете заметной! Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

Используйте в своем образе украшения из страз, и вы будете заметной! Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

– Как подобрать аксессуары и сумку? В этом сезоне не стоит бояться ярких и акцентных аксессуаров, – рассказывает Юлия Карасева. – Я для своего образа выбрала длинные серьги, колье, браслет и крупное кольцо, и всё из страз. Такой комплект прекрасно сочетается с моим лаконичным платьем в пол. Сумка может быть выполнена также из страз, с добавлением боа (узкий шарф из меха и перьев) – это просто роскошь. Не бойтесь быть заметной!

– Крупные серьги, колье, браслеты, сумочки из страз, туфли с таким декором – сделают ваш образ эффектным, – дополняет Юлия Мурадян.

Пижамный костюм вместо платья

На Новый год 2022 не обязательно надевать только платье. Главное - чувствовать себя комфортно! Фото: предоставлено стилистом Олесей Салома

На Новый год 2022 не обязательно надевать только платье. Главное - чувствовать себя комфортно! Фото: предоставлено стилистом Олесей Салома

Еще один вариант наряда – брючный костюм.

– Его просто нужно обыграть яркими аксессуарами для новогодней ночи, а затем вписать в повседневный гардероб. Я очень люблю корсеты и длинные перчатки, поэтому рекомендую корсет надеть с обычными джинсами, будет смотреться очень стильно – говорит Олеся Салома.

Также на Новый год можно купить брюки или юбку с пайетками, а сверху добавить свитер или жакет.

Пижамный костюм из шёлка для тех, кто празднует Новый год дома в кругу близких людей.

Джинсы в пол с красивым топом из бархата для тех, кто идёт на вечеринку и хочет комфорта.

–Жакет и широкие брюки полной длины – отличная инвестиция в свой гардероб. И в пир, и в мир! Атласная юбка и твидовый жакет – роскошное сочетание! – рекомендует Юлия Карасева. – Могу сказать, что самое главное – это Ваши эмоции и Ваши ощущения от своего образа, и, главное, от себя в этом образе. Уверена, что каждая из Вас хочет быть неотразимой в эту ночь!

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