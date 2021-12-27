В моде - быть яркой! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как встретишь Новый год – так его и проведешь. Чтобы в 2022 году задобрить Голубого Водяного Тигра, нужно встретить его «при параде». Стилисты из Екатеринбурга рассказали, как выглядеть неотразимо на Новый год 2022 и какое выбрать платье, чтобы покорить окружающих, а также главный символ Нового года.

Выбрать платье на Новый год 2022

Универсальный образ на Новый год 2022. Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

При выборе образа на Новый год в первую очередь отталкивайтесь от того, где вы будете его встречать.

– Обратите внимание на общую стилистику этого места. Ресторан это, дом, или что-то другое, какое там оформление. Это поможет определить стилистику наряда. Бархат, атлас, пайетки – беспроигрышные варианты, – рассказывает стилист Юлия Мурадян.

По словам стилиста Юлии Карасевой, в этом сезоне на первое место вышли платья длины мини, которые были так любимы модницами в нулевых. Платья на тонких бретелях с красивыми вырезами и глубокими разрезами. Платья с акцентными плечами – большие подплечники, рукава-буфы из 80-х.

- В этом году набрал свои обороты тренд на сексуальность и, изучая новые показы, я с уверенностью могу сказать, что он с нами надолго, - добавляет Юлия Карасева.

При выборе платья на Новый год 2022 стилист из Екатеринбурга Олеся Салома выбирает платья длины миди – чуть ниже колена. Главный плюс этой длины в том, что оно не будет скатываться наверх, когда вы будете сидеть.

– К счастью, мода стала очень гибкой, поэтому нет каких-то супер актуальных фасонов. От себя добавлю, что лучше не выбирать сильно обтягивающее платья, которые сковывают движения. Мои фавориты – платья на запах или платья-комбинации, – рекомендует стилист Олеся Салома.

Яркость - тренд сезона

Стилисты рекомендуют быть яркой на Новогоднюю ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Платья с пайетками, брюки или топы – неважно. Все это покупаем, носим и радуем себя. Главное – не убирать эти вещи в шкаф до следующего года. Сейчас можно надеть платье с вечерней обувью и акцентными аксессуарами, а летом надеть его же на вечеринку с белыми кедами, накинув сверху базовый жакет. А как чудесно брюки с пайетками смотрятся с трикотажем! Не ограничивайте себя. Будьте яркой всегда, – рекомендует стилист Юлия Карасева.

При выборе образа на Новый год 2022 стилисты Екатеринбурга сходятся во мнении, что в тренде яркий образ.

Кроме ткани с пайетками или стразами, в этом сезоне в Новогоднюю ночь 2021-2022 стилист рассказывает, что в этом сезоне вошли: бархат, шелк, кашемир, органза (прозрачная ткань из шелка), жаккард (плотная узорчатая ткань) и ткани с кружевом.

Журналист "КП- Екатеринбург" Татьяна Самойлова следит за веяниями моды! Фото: из архива Татьяны Самойловой

Другой эксперт Юлия Мурадян советует присмотреться к перьям.

– Обратите внимание на перья, это один из главных трендов в новогоднюю ночь 2022. Перья могут быть и на вечернем платье, и на костюме в пижамном стиле. Перьями можно обыграть джинсы и белую футболку или корсет, и вы будете неотразимы, – рассказывает эксперт.

Купить платье на Новый год 2022 в Екатеринбурге можно и с животным принтом. Стилисты не запрещают такие принты, как зебра или леопард.

– Если Вам идёт принт и вы уверены, что будете носить его и дальше, то смело берите! Животные принты всегда выглядят смело, ярко и сексуально. Если Вы любитель минимализма, то берите однотонное платье, чтобы потом сочетать его со своим гардеробом, – поделилась эксперт Юлия Карасева.

Сейчас в моде быть яркой! Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

При выборе прически к платью на Новый год 2022 стилист Юлия Мурядян предлагает трендовый вариант:

– Обратите внимание на волосы, низкий хвост, высокий пучок, эффект мокрых волос, естественные волны или идеально гладкие – это самые эффектные прически сейчас. Легкий макияж, блеск на глазах, яркие губы – последний штрих идеального новогоднего образа, – советует Юлия.

Как подобрать туфли

Если платье однотонное, к нему можно добавить яркие туфли. Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

На Новый год 2022 стилист Олеся Салома советует подобрать туфли в тон платью, чтобы получить красивое сочетание цветов. А если платье однотонное без ярких деталей, к нему можно добавить яркие туфли, которые будут акцентом в образе.

На Новый год 2022 стилист Юлия Карасева рекомендует нарушать все правила и подобрать то, что на первый взгляд никак не сочетается.

– На самом деле, сейчас в стилистке нет таких правил. Ваша насмотренность, чувство стиля и вкус – это самое главное. Если это платье-комбинация, то здесь будут прекрасно смотреться босоножки на каблуке, лодочки, либо даже базовые кеды. С платьем в длине мини очень круто смотрятся высокие кожаные ботфорты. Сейчас, в наше время, можно отталкиваться от стиля платья, выбирая к нему обувь, а можно нарушать все правила и надевать романтичное платье с грубыми ботинками на шнуровке, – рекомендует стилист Юлия.

Как подобрать аксессуары

Используйте в своем образе украшения из страз, и вы будете заметной! Фото предоставлено стилистом Олесей Салома

– Как подобрать аксессуары и сумку? В этом сезоне не стоит бояться ярких и акцентных аксессуаров, – рассказывает Юлия Карасева. – Я для своего образа выбрала длинные серьги, колье, браслет и крупное кольцо, и всё из страз. Такой комплект прекрасно сочетается с моим лаконичным платьем в пол. Сумка может быть выполнена также из страз, с добавлением боа (узкий шарф из меха и перьев) – это просто роскошь. Не бойтесь быть заметной!

– Крупные серьги, колье, браслеты, сумочки из страз, туфли с таким декором – сделают ваш образ эффектным, – дополняет Юлия Мурадян.

Пижамный костюм вместо платья

На Новый год 2022 не обязательно надевать только платье. Главное - чувствовать себя комфортно! Фото: предоставлено стилистом Олесей Салома

Еще один вариант наряда – брючный костюм.

– Его просто нужно обыграть яркими аксессуарами для новогодней ночи, а затем вписать в повседневный гардероб. Я очень люблю корсеты и длинные перчатки, поэтому рекомендую корсет надеть с обычными джинсами, будет смотреться очень стильно – говорит Олеся Салома.

Также на Новый год можно купить брюки или юбку с пайетками, а сверху добавить свитер или жакет.

Пижамный костюм из шёлка для тех, кто празднует Новый год дома в кругу близких людей.

Джинсы в пол с красивым топом из бархата для тех, кто идёт на вечеринку и хочет комфорта.

–Жакет и широкие брюки полной длины – отличная инвестиция в свой гардероб. И в пир, и в мир! Атласная юбка и твидовый жакет – роскошное сочетание! – рекомендует Юлия Карасева. – Могу сказать, что самое главное – это Ваши эмоции и Ваши ощущения от своего образа, и, главное, от себя в этом образе. Уверена, что каждая из Вас хочет быть неотразимой в эту ночь!

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