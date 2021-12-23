Подарить коллеге или близкому можно настольные игры, сертификат или прыжок с парашютом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой подарок сделать друзьям, коллегам и близким на Новый год? Обычными сувенирами уже никого не удивишь. Поэтому «Комсомолка» предлагает сделать подарок креативнее. Для вас мы подготовили идей, что подарить родным, близким и коллегам на Новый 2022 год и где в Екатеринбурге купить подарки.

Настольные игры

Настольные игры – отличная штука, как для шумных компаний, так и для домашних посиделок в кругу семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настольные игры – отличная штука, как для шумных компаний, так и для домашних посиделок в кругу семьи. К тому же сейчас они есть на любой вкус и на любое количество человек. Можно взять детские игры или для взрослых с пометкой 18+.

Купить подарок на Новый год 2021-2022 в Екатеринбурге можно в магазине «Мир удивительных товаров» на улице Сурикова, 51. Так, здесь за 150 рублей можно приобрести игру «Царь-бухарь», за 390 рублей игру «Падающая башня», а за 490 рублей купить лото.

Купить подарок на Новый год 2021-2022 в Екатеринбурге можно в магазине Hobby Games. В среднем здесь можно купить настольную игру на 3000 рублей.

Купить подарок на Новый год 2021-2022 в Екатеринбурге можно и на новогодней ярмарке в «МЕГЕ», где продается игра, в которой нужно из фрагментов собрать букву, цифру или другой символ. Цена – 200 рублей.

Ранее Сервис объявлений «Юла» и «Райффайзенбанк» выяснили, какие подарки на Новый год 2022 чаще всего покупают екатеринбуржцы детям. Так, популярными подарками оказались наборы Lego, игрушечные машинки Hot Wheels и куклы Barbie.

Фотоаппарат

Подарить на новый год можно фотоаппарат с моментальной печатью. Фото: предоставлено компанией Fujifilm

Помните, в 90-х были популярны фотоаппараты с моментальной печатью? «Скажите сыыыр» и вот уже из фотоаппарата вылезает готовенький снимок. Но самое интересное, что в наше время, когда у всех есть мобильные телефоны с камерой, такие фотоаппараты тоже необычайно популярны. Во-первых, получаются замечательные снимки, которые потом можно повесить на стену, во-вторых, для многих это ностальгия.

Подарить родным, близким или коллегам на Новый год 2022 в Екатеринбурге камеру Instax mini 40 от компании Fujifilm. Кстати, эта модель внешне напоминает зеркальный фотоаппарат. Так как у нее узнаваемый фирменный классический дизайн корпуса и лаконичный черный цвет.

Купить новогодний подарок 2021-2022 в Екатеринбурге можно за 8990 рублей. Такой подарок запомнится получателю, особенно фотографу, на весь 2022 год Тигра. К тому же, сейчас такая камера очень популярна среди молодежи благодаря возможности моментально проявить снимок.

Такой подарок на Новый год 2022 можно заказать на сайте компании Instax https://instaxmini.ru/ с доставкой в Екатеринбург.

Подарочный сертификат

Если ваша знакомая любит краситься, подарите ей сертификат в магазин косметики и парфюмерии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Купить родным, близким или коллегам на Новый год 2022 в Екатеринбурге можно подарочный сертификат. Может, ваш коллега или близкий человек мечтал сходить на массаж, любит косметику или мечтает сходить на квест.

Купить новогодний подарок 2021-2022 в Екатеринбурге можно в магазинах косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» в торговом центре «Пассаж» на улице Вайнера, 9, «Летуаль» или «Рив Гош» в ТРЦ «Гринвич», улица 8 марта,46, на сумму от 300 рублей.

Купить новогодний подарок 2021-2022 в Екатеринбурге можно в CПА-салоне Ramada SPA по адресу: 10-й километр Кольцовского тракта, дом 15. Здесь подарочный сертификат стоит от 3000 рублей. Телефон: +7 (343) 259-35-55.

Купить новогодний подарок 2021-2022 в Екатеринбурге можно также в СПА-салонах «Сиам» на улице Хохрякова, 74. и Sunrita, улица Циолковского, 34.

Купить новогодний подарок 2021-2022 в Екатеринбурге можно в Квест-комнатах «Локап» на улице Малышева, 36, «Дом страхов» в торговом центре «Гринвич», улица 8 марта, 46. Здесь сертификат можно купить на сумму от 1000 рублей. Или же можно забронировать квест на определенную дату в квест-комнате «Мистика» по адресу улица Фрунзе, 40.

Сладости

Сладкий подарок можно купить на новогодней ярмарке в торговом центре "МЕГА" Фото: Ольга ЮШКОВА

Подарить на Новый год 2022 в Екатеринбурге можно сладкий подарок. Можно самим собрать новогоднюю коробку с конфетами и шоколадками, заказать у профессионалов или же купить сладкий набор на новогодних ярмарках.

Купить сладкий новогодний подарок 2021-2022 в Екатеринбурге можно на новогодней ярмарке в торговом центре «МЕГА» на улице Металлургов, 87 или на индийской ярмарке в ТРЦ «Гринвич». Здесь предприниматели выставляют свою продукцию: мед, пастилу или коробочки с сухофруктами, где перед покупкой можно продегустировать продукт.

Прыжок с парашютом

Ваш коллега любит экстрим? Подарите ему прыжок с парашютом! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подарить на Новый год 2022 в Екатеринбурге коллеге, близким или друзьям можно сертификат на прыжок с парашютом. Этот экстремальный подарок взбодрит вашего коллегу или родственника и оставит эмоции на весь 2022 год. Кстати, журналист «КП-Екатеринбург» испытала на себе прыжок с парашютом, подробнее об этом здесь.

Стоимость сертификата на самостоятельный прыжок с парашютом 5000 рублей, на прыжок с инструктором – 9500 рублей.

Купить подарок на Новый год 2021-2022 в Екатеринбурге можно в офисе ДОСААФ на улице Малышева, 31Д в будние дни с 10:00 до 17:00, заранее позвонив по телефону +7 (343) 371-36-40.

Фотосессия

Если ваш друг или коллега любит позировать перед камерой, подарите ему фотосессию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ваш друг, коллега или родственник любит позировать перед камерой? Если да, то подарить на Новый год 2022 в Екатеринбурге можно фотосессию. Фотографов в городе много, поэтому не будет проблемой найти подходящего в Instagram и договориться с ним.

Перед приобретением такого подарка, вы можете узнать у знакомых, кто их фотографировал или почитать отзывы, чтобы получатель не разочаровался в результате.

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