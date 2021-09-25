Уралец прыгнул на парашюте с собакой и журналистом «КП»

На аэродроме Логиново уралец прыгнул с парашютом с собакой и корреспондентом "КП" Татьяной Самойловой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свой 6000-й юбилейный прыжок парашютист Александр Косков решил отметить на аэродроме Логиново. Причем очень необычным образом. Он решил спрыгнуть с высоты 2700 метров вместе со своей любимой собакой Еврой. А чтобы было еще веселее, составить им компанию пригласили корреспондента «КП». К слову, для меня это был первый прыжок с парашютом.

Александр Косков занимается парашютным спортом с 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

УЖЕ НИЧЕМ НЕ УДИВИТЬ

Александру Коскову 49 лет. Он мастер спорта России по парашютному спорту и уже много лет работает начальником парашютно-десантной службы Екатеринбургского аэроспортивного клуба ДОСААФ России. Впервые с парашютом спортсмен прыгнул в 15 лет.

- 3 января будет уде 35 лет как я в парашютном спорте. У меня отец был планеристом, и я тоже хотел им быть, - рассказывает Александр. – Но папа сказал идти в парашютисты. А он для меня авторитет, пришлось прыгать с парашютом. Ну и в итоге как-то втянулся. У парашютистов совсем все по-другому, образ мышления, образ жизни. Тут красиво, тут мечта.

За все время Александр совершал самые необычные и экстремальные прыжки. Летал с флагом России и даже в кабриолете. Поэтому, как он сам признается, юбилейный 6000-й прыжок для него не очень особенный.

Собаке Евре два года. Для нее это первый прыжок с парашютом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вот сотый прыжок для меня был важным событием. А после этого я уже перестал так сильно восхищаться количеством прыжков. Сейчас это все перешло в любимую работу, - рассказывает Александр. - Меня, конечно, по-прежнему восхищают адреналин и чувство свободы, но какого-то щенячьего восторга уже нет.

ВСЕ БУДЕТ НАДЕЖНО!

К слову о щенячьем восторге. Его, я думаю, не испытает перед прыжком и собака Александра. Сейчас Евре два года. И для нее, и для меня совсем скоро произойдет первый прыжок с парашютом.

Собаку Евру надежно прикрепили к моемой подвесной системе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы заходим в главное здание, где располагается аэроклуб. Там я переодеваюсь в штаны, кофту и куртку, которые мне любезно одолжил Александр. О том, что буду прыгать, я узнала внезапно, поэтому не была к этому готова ни морально, ни физически, но все же с удовольствием решила поучаствовать в этой авантюре.

Тем временем возле Александра крутиться маленькая рыжая лайка. Бедняжка даже и не подозревает, что ее ждет. Александр надевает на меня пассажирскую подвесную систему, а затем прикрепляет ко мне собаку. Евра начинает нервничать.

- На собаку мы надеваем на всякий случай памперс с дыркой для хвоста. Специально для Евры была сшита подвесная система крепления, которую мы пристегиваем к Татьяне, - объясняет Александр. – Все сшито так, чтобы при раскрытии парашюта Евре ничего нигде не давило, но она при этом надежно была зафиксирована. Альпинистскими карабинами в четырех точках она будет закреплена на пассажирской подвесной системе на лямках, в которой будет упакована Таня. И вся вот эта конструкция из двух существ будет прикреплена ко мне. Все будет абсолютно надежно.

Александр провел мне инструктаж по действиям парашютиста в воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СТРАШНО КРУТО!»

Уже на поле Александр проводит мне небольшой инструктаж. Рассказывает, как действовать перед прыжком, во время свободного падения и приземления. Удивительно, но страха прыгать у меня до сих пор нет. В голове мысли только об одном: «Как бы ничего не перепутать, чтобы никого не подвести».

И вот наступает момент «Х». На поле приземляется военный вертолет. Я, Александр, Евра и еще несколько парашютистов стремительно подходим к нему. Лопасти крутятся очень быстро, издавая оглушительный шум. У меня складывается ощущение, что они расположены настолько низко, что могут сбить меня. Подхожу на согнутых ногах, забираюсь в самолет.

Мы поднимаемся на высоту 2 700 метров. Из окна открывается прекрасный вид: на Урале разгар золотой осени. Мне все еще не страшно. Единственное, за что я переживаю, это выживет ли собака после такого головокружительного путешествия.

Военный самолет поднялся на высоту 2 700 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот тут мне наконец-то стало страшно. Очень страшно. Внутри все сжалось, я совершенно забыла, что через несколько секунд мы приземлимся с парашютом. Ощущение было, что я упаду и разобьюсь насмерть. Внезапно резкий толчок вверх. Парашют раскрылся, и я расслабилась. Зато Евра все это время вела себя спокойнее меня. Она не дрожала, а лишь с интересом смотрела по сторонам. Ее примеру решила последовать и я. Тогда, наконец, и прочувствовала весь кайф от полета на парашюте. Оказывается, когда не боишься умереть от страха, это даже очень круто.

До приземления я заворожено смотрела на солнечные осенние пейзажи, наслаждаясь ощущением полета, свободой и радовалась, что с собакой Еврой все хорошо. А после приземления улыбка до ушей еще несколько минут не сходила с моего лица.

Выходя из вертолета на высоте 3000 метров, собачье сердце ушло в собачьи пятки. Фото: Федотов Игорь

Александр Косков, Евра и я прыгали с высоты 2 700 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но одно поняла совершенно точно, я бы никогда не хотела прыгать одна. Сегодня я прыгала с профессиональным парашютистом Александром Косковым, за плечами которого почти 35 лет опыта. Если бы я оказалась в такой ситуации одна, то точно бы от страха забыла про все на свете.

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