Прыгнул на кабриолете и с собакой: уральский парашютист ставит эксперименты на высоте три километра

Уралец Александр Косков занимается парашютным спортом с 15 лет. Фото: из личного архива Александра Коскова

49-летний мастер спорта России Александр Косков уже много лет работает начальником ПС и ПДС Екатеринбургского АСК ДОСААФ России. За плечами парашютиста 34 года профессиональной деятельности. За это время Александр успел прыгнуть с парашютом с высоты трех км из летящей вниз машины, со своей любимой собакой, а также с самым большим флагом России весом в 150 кг. А совсем скоро парашютист отметит свой 6 000-й прыжок.

Подробнее обо всем этом спортсмен рассказал «КП-Екатеринбург».

Когда Александру было 25 лет, он прыгнул с парашютом из летящего вниз кабриолета. Фото: из личного архива Александра Коскова

ОБОШЛИ ЧАРЛИ ШИНА

В парашютный спорт Александр Косков пришел, когда ему было всего 15 лет. Он стремительно набирался опыта и профессионализма, часто придумывал идеи необычных прыжков и вдохновлял своих коллег. Когда спортсмену было 25 лет, он вдохновился на прыжок с парашютом из летящего вниз кабриолета.

- Это был «лохматый» 1997 год. Тогда в кино выходил фильм «Скорость падения» с Чарли Шином в главной роли. Его герой спасал каких-то бандитов и он задним ходом выскочил из транспортного самолета на Кадиллаке. А мы с ребятами, другими парашютистами, посмотрели кино и поняли, что он «лох», и мы можем круче, - рассказывает парашютист. – К тому же нам нужно было выполнить его во что бы то ни стало, потому что тогда нам очень нужны были деньги. Мы подготовили, прыгнули, а потом неплохо продали этот прыжок на ТВ.

Друзья Александра доверяли своему товарищу и быстро согласились принять участие в такой авантюре. По словам Александра, чтобы такой прыжок получился, нужно приложить немалые усилия.

- Этот прыжок с одной стороны рекордный, а с другой достаточно затратный, потому что нужно какое-то воздушное судно, способное поднять автомобиль в воздух, нужны ребята, способные на этом автомобиле выехать, безопасно его покинуть, безопасно раскрыть парашют и безопасно приземлиться в какой-то точке, - делится Александр. - Но команду собирать не приходилось. Мы когда-то все вместе начали заниматься парашютным спортом. У нас была достаточно сплоченная команда, и когда мы посмотрели этот фильм, единогласно решили повторить трюк. Это был выбор единомышленников с одинаковым уровнем подготовки.

Парашютисты летели в свободном падении более 40 секунд. Фото: из личного архива Александра Коскова

По задумке Александр и двое его друзей должны были выпрыгнуть из летящей вниз машины и приземлиться с парашютами. Проект помогло организовать Телевизионное агентство Урала Иннокентия Шеремета. Эксперименту дали название «Осенний кабриолёт». Для проекта специально был выкуплен и переделан под кабриолет «Москвич-2140».

1 октября 1997 года Александр Косков выехал на машине из вертолета Ми-8, поднявшегося на высоту 3 км. Больше 40 секунд парашютисты сидели в стремительно летящем вниз Москвиче, а после выпрыгнули и успешно приземлились с парашютами. А машина, не трудно догадаться, разлетелась вдребезги, как только коснулась земли.

Так был совершен один из самых необычных прыжков в истории всего парашютного спорта.

КОРМИЛ СОБАКУ КРАСНОЙ ИКРОЙ ПЕРЕД ПРЫЖКОМ

Одним оригинальным прыжком уральский парашютист ограничиваться не стал. Свой 4000-й прыжок он решил отметить, прыгнув со своей собакой. Этот прыжок он совершил в 2011 году в тройном тандеме. Вместе с Александром и его собакой также прыгала его знакомая Эльмира Абазова. План прыжка и систему крепления собаки парашютист продумывал сам.

- Для собаки специально была сшита подвесная система, на подобии человеческой парашютной, с учетом того, чтобы при раскрытии парашюта ей ничего нигде не давило, но она при этом надежно была зафиксирована и прикреплена к моей знакомой, - рассказывает Александр.

4000-й прыжок парашютист отметил, прыгнув со своей собакой Еврой. Фото: из личного архива Александра Коскова

На момент прыжка собаке Александра по кличке Евра было 7 лет. Она всегда отличалась крепкими нервами и мужественно выдержала необычное приключение. Но на всякий случай перед прыжком на собаку надели памперс, хотя, по словам спортсмена, он ей даже не понадобился. Александр Косков уверен, у собак не бывает истерики, когда ее хозяин находится рядом.

- Я долго готовил свою собаку к прыжку, у нее была мощнейшая психологическая подготовка. Я ее кормил красной икрой и гладил по голове в два раза чаще, чем обычно, - смеется Александр. – Вы знаете, я считаю, что самое главное для собаки, чтобы ее хозяин был рядом. Поэтому, когда мы прыгали с парашютом, Евра чувствовала, что ее «папа» рядом и была совершенно спокойна.

9 июня 2011 года Александр совершил тройной прыжок в тандеме с собакой с высоты 3 км. Приземлившись на землю, все остались целы и невредимы, а судя по видео, собака даже не испугалась.

НОВЫЙ РЕКОРД

23 мая 2020 года на аэродроме «Логиново» с самолета Ан-2 Александр Косков вновь совершил свой рекордный прыжок. На этот раз уральский парашютист прыгал с высоты 1700 метров. Но сам прыжок был куда более сложный, чем предыдущие. Ведь парашютист летел с площадью 800 квадратных метров и весом 150 кг. - Очень сложно было готовить этот прыжок. Вот, например, во время испытаний 8 раз прыгал с флагом, и из 8 прыжков 4 раза был отказ флага. Звучит вроде не страшно, а на самом деле, когда флаг завязывается в узел и не дает работать парашюту, приходится метаться между двух огней: и чтобы флаг, и чтобы парашют работали нормально, - пояснят Александр.

В 2020 году Александр попал в книгу рекордов России в номинации «Самый большой десантированный флаг». Фото: из личного архива Александра Коскова

Систему кладки полотнища и раскрытия сумки, да и, в общем-то, все остальное придумал сам Косков. Перед полетом Александр множество раз проводил тестирования, чтобы довести свой прыжок до совершенства.

- Так как методических показаний на эту тему никаких нет, приходится продумывать все самому, конечно же, допускаются какие-то ошибки рабочего порядка, и они тут же устраняются, и тут же я иду прыгать снова, - рассказывает парашютист.

Этот прыжок парашютиста был признан рекордом России в номинации «Самый большой десантированный флаг». Также Александр поделился, что готов прыгнуть и на мировой рекорд, но, по его словам, такой прыжок выйдет дороговато.

- Мировой рекорд будет стоить миллиона 3,5. В эту сумму входит пошив флага, подготовка и другие затраты.

Но, конечно, на достигнутых целях опытный спортсмен не собирается останавливаться. И совсем скоро уральский парашютист планирует повторить прыжок с собакой, но только с еще большей степенью сложности. Так Александр Косков собирается отметить свой 6 000-й прыжок.

Чтобы не пропустить это событие, подписывайтесь на «КП»-Екатеринбург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было похоже на роды»: Учителя из Екатеринбурга отметили День Знаний прыжками с парашютом. Школьники и педагоги лицея №110 провели 1 сентября на аэродроме Логиново (подробнее)