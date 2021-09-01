«Это было похоже на роды»: Учителя из Екатеринбурга отметили День Знаний прыжками с парашютом

Учителя и школьники приехали на аэродром Логиново на восьми автобусах Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Школьники и учителя 110-ого лицея в Екатеринбурге нетрадиционно отметили 1 сентября. Вместо торжественной линейки у стен школы, они отправились на аэродром Логиново… прыгать с парашютом! Так, они решили не только отпраздновать День знаний, но и отметить юбилей лицея имени Л. К. Гришиной – в этом году, 1 октября, исполнится 70 лет.

«НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ДОСТИГАТЬ ВЫСОТ»

На аэродром Логиново учителя и их подопечные прибыли к 12:00. Чтобы привезти всех учеников понадобилось, аж, 8 автобусов. В них разместили ребят со 2 по 10 классы. Кстати, зачем они ехали на аэродром никто не знал. Свою задумку учителя до последнего держали в секрете, чтобы сделать сюрприз.

На аэродром Логиново приехали ученики со 2 по 10 классы Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Уже на аэродроме ребят поделили на небольшие группы. Каждая группа отличалась по цветам, для этого детям заранее выдали банданы зеленого, розового, желтого и других цветов. Ребятам показали диспетчерский пункт, и пустили посидеть за штурвалом настоящего самолета. Но самое интересное было впереди. Это авиа-шоу, на котором профессиональные парашютисты и летчики показывали мастер-классы. С высоты 1,5 км прыжки совершили 7 профессиональных парашютистов. И… учительница биологии и классный руководитель 8 "е" класса Наталья Кадцина. Она прыгала с парашютом в тандеме с опытным инструктором.

- Я прыгала впервые. Когда мне предложили, я испугалась, - улыбается педагог. – А потом подумала, что я хочу перебороть страх высоты. Ведь если сейчас не решусь, то другого такого шанса у меня может не быть. Меня очень вдохновила идея показать детям, что не нужно бояться достигать каких-то высот.

Школьникам и учителям провели экскурсию и показали модели самолетов Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

ОРГАНИЗМ ИСПЫТЫВАЕТ ОГРОМНЫЙ СТРЕСС

Еще одной бесстрашной учительницей оказалась Юлия Блинова – она педагог начальных школы. И она не прыгала с парашютом. Юлия Блинова находилась в кабине самолета ЯК-52, а его пилот в это время показывал мастерство пилотажа: выполнял в небе «мертвые петли», перевернутый полет и свободное падение.

- Вы знаете, во время такого головокружительного полета почти не думаешь о страхе, срабатывает инстинкт самосохранения. С меня буквально в первые минуты слетели наушники, и я потеряла связь с пилотом, - делится впечатлениями Юлия Блинова. – Я кручусь, верчусь, дышу, иногда подглядываю, что там происходит внизу, а потом опять закрываю глаза, опять дышу. Я бы сравнила это ощущение с родами, когда организм испытывает огромный стресс, нужно вдыхать и выдыхать во время, задерживать дыхание. Ну а чтобы подать пример детям нужно было выйти с улыбкой, не показывая, что мне было страшно.

Дети пришли в восторг от смелости своих учителей. Оценил их старания и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который был гостем мероприятия.

Учительница биологии Кадцына Наталия Александровна совершила прыжок с парашютом впервые Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- То, что произошло сегодня здесь - это величайшее событие, потому что благодаря совместному проекту «ООО Урал для школы» и Росавиации «День авиатора в Логиново» дети смогли посмотреть на своих учителей немножечко с другой стороны, - говорит детский омбудсмен. – Не как на административных товарищей, которые стоят у доски и рассказывают им что-то, а как на таких же, как они любопытных ребят, которые интерактивно могут изучить тему авиации.

Такое Первое сентября точно надолго запомнится и ученикам, и тем более учителям, которые смогли перебороть страх высоты и красиво «влететь» в новый школьный сезон.

Дети побывали в настоящем самолете Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

КСТАТИ

Проект «День авиатора в Логиново» был создан при сотрудничестве «ООО Урал для школы» и Росавиации.

- В рамках проекта мы знакомим ребят с авиацией интерактивно. Здесь ребята сами укладывают парашюты, выполняют упражнения по общей физической подготовке летчика, ведут переговоры из кабины самолёта с реальным диспетчером управляющим полётами, - делится организатор проекта Вероника Пиджакова. - Кроме того все инструктора, которые работают - это не педагоги и не аниматоры, а реальные лётчики или парашютисты, мировые рекордсмены и чемпионы.

Аэродром Логиново открылся для посещения детьми 26 августа. Проект одобрила Росавиация, но только на 16 дней. По словам Вероники Пиджаковой, специально для этого было закрыто небо над аэродромом. В течение этих дней аэродром могут посетить группы школьников. Сегодня здесь отметили День Знаний школьники и учителя лицея №110.