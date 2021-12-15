У жителей Екатеринбурга становятся популярны авторские елки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пришла пора наряжать елку на Новый 2022 год. Если вы хотите создать новогодний уют и праздничную атмосферу в доме, нужно продумать, какие купить украшения, в каких цветах украсить и, какую елку выбрать. Декоратор из Екатеринбурга Ирина Волкова рассказала, как красиво и модно украсить елку на Новый 2022 год.

В МОДЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПЫШНЫЕ ЕЛКИ

В 2021-2022 году жители Екатеринбурга покупают большие елки, то есть уходят от маленьких, дешевых пластиковых сосен с длинными иголками, и используют более качественные и более дорогие елки.

- В 2021 году у жителей Екатеринбурга становятся популярны авторские елки, то есть те, у которых есть история, - рассказывает Ирина Волкова. – Мы с командой оформляли елку, где использовали исключительно стеклянные игрушки. Например, у нас есть заказчики, которые собирают клоунов и у них вся елка была ими украшена.

В 2021 году в моде зеленые елки. Фото: Ирина Волкова

Декоратор рассказывает, что жители Екатеринбурга все-таки отдают предпочтения искусственным елкам, но очень качественным. В моде в 2021-2022 годах все-таки зеленые классические елки. Однако, если у вас разноцветная елка, это не способ избавляться от нее.

- Каждый сам себе придумывает моду. Сейчас популярен классический, зеленый цвет, но и разноцветные елки имеют место быть. Это красиво, нарядно, ярко, необычно, пестро и это привлекает, - добавляет декоратор.

КАК СТИЛЬНО УКРАСИТЬ ЕЛКУ

Кроме того, декоратор из Екатеринбурга рассказывает, что в 2021-2022 году красиво оформить елку можно при помощи цветов, забрызганных глитером и блестками. Часто при оформлении используется много декоративных веток, которые придают ели пушистый, наполненный вид без просветов и пробелов.

В 2021-2022 году красиво оформить елку можно при помощи цветов, забрызганных глитером и блестками. Фото: Ирина Волкова

Чтобы красиво оформить елку в 2021-2022 году можно подложить под нее белое покрывало и синтепон, которые будут визуально напоминать снег. Импровизированный снег также можно оформить огоньками. А рядом стоит поставить подарки, а также фигурки Деда Мороза, Снегурочки, гномов или оленей в качестве декора.

Красиво оформить елку в 2021-2022 году можно световыми гирляндами. В своей работе декоратор из Екатеринбурга и ее команда каждую веточку оборачивает гирляндой, чтобы елка смотрелась ярко, а огоньки равномерно распределялись по всему дереву.

В тренде классическое оформление елок: Красиво оформить елку в 2021-2022 году можно игрушками, бантами и шарами в розовом, фиолетовом, сиреневом, серебряном и белом цвете. Эти цвета популярны и пользуются спросом. Вообще, декоратор советует не пестрить и выбрать для оформления 1 или 2 цвета. Тогда елочка будет выглядеть стильно и современно.

При оформлении можно использовать большое количество игрушек, чтобы елка выглядела пышной и нарядной. Фото: Ирина Волкова

В КАКОМ ЦВЕТЕ ОФОРМИТЬ ЕЛКУ

Красиво оформить елку в 2021-2022 году можно при комплексном оформлении. Оно обычно используется в домах, коттеджах, но и в квартирах оно тоже необходимо. Так, если елка стоит рядом с камином, его можно дополнить новогодним елочным венком либо поставить свечи.

- Украшать елку гирляндой нужно так, чтобы не было видно провода. Лучше на начальном этапе выбирать гирлянду с прозрачным проводом, а не с черным. Так елка в новогодние праздники будет смотреться более красивой, - советует Ирина Волкова. – Кроме того, если ваша елочка не пушистая, ее можно украсить при помощи живых веток пихты. Эти веточки нужно добавить к елке таким образом, чтобы она выглядела более живой и пышной.

Украшать елку гирляндой нужно так, чтобы не было видно провода. Фото: Ирина Волкова

Не выходит из моды и классический стиль оформления, когда праздничное дерево украшают советскими игрушками. Многим они достались от бабушек с дедушками, поэтому такой наряд для елки всегда создает атмосферу уюта и тепла в доме.

Красиво оформить елку в 2021-2022 году в Екатеринбурге можно большим количеством игрушек, чтобы не оставлять пробела.

- Используйте как можно больше игрушек, чтобы елка на Новый год выглядела пышной и нарядной. Такую елку хочется рассматривать, - говорит Ирина Волкова. – Можно повесить игрушки разных форм и размеров. Например, по кругу: на один ряд повесить большие игрушки, на ряд выше – маленькие. Лучше соблюдать симметрично, чтобы выстроилась красивая картинка.

Антитренд при украшении елки в 2021-2022 году – мишура на елке, здесь эксперт, советует воздержаться от такого оформления.

Красиво оформить елку в 2021-2022 году можно игрушками, бантами и шарами в серебряном и белом цвете. Фото: Ирина Волкова

ГДЕ РАСПОЛОЖИТЬ ЕЛКУ

Самое выгодное расположение, по мнению эксперта, в центральном углу и в доступной зоне, где можно подойти к елке. Важно, чтобы пространство вокруг елки не было заставлено коробками либо другими отвлекающими деталями, и чтобы на фотографиях ваша елка эстетично смотрелась. Также важно установить елку рядом с розетками, чтобы не протягивать провода по всей комнате.

Самое выгодное расположение, по мнению эксперта, в центральном углу и в доступной зоне, где можно подойти к елке. Фото: Ирина Волкова

Если елка расположена в обеденной зоне, то эксперт советует «вытянуть» новогоднюю композицию из гирлянды и елочных веток на стол, либо добавить светодиодную гирлянду на стены.

Если рядом есть консоли в близи, то они оформляются живыми композициями из ели. Если в доме есть лестничный проем, то его оформляют еловыми ветками в сочетании со светодиодной гирляндой, игрушками, бантами и так далее.

Елка хорошо смотрится рядом с окном, рядом с камином, под лестничным проемом. Важно подобрать место для елки в соответствии с дизайном дома и квартиры.

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