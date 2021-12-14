2022 - год Голубого Водяного Тигра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Год Голубого водяного тигра наступит уже совсем скоро, а значит, пора заглянуть в будущее и узнать, что ждет каждый знак зодиака в наступающем 2022 году. Кому повезет в карьере, а кому в любви, рассказала астролог из Екатеринбурга Мария Бережная. Публикуем точный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

ОВЕН

В 2022 году овен будет ориентирован на две темы: отношения и финансы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Овна предстоящий 2022 год начнется очень активно. Овен продолжит наращивать мышечную массу на своих амбициях, исходя из желания улучшить свое финансовое положение.

Также к Овну будут активно возвращаться люди из прошлого, причем как зимой, так и предстоящей осенью. Люди будут возвращаться разные - и старые коллеги по работе, и партнеры, и друзья или знакомые, и даже бывшие возлюбленные. Вы можете еще раз пересмотреть взаимоотношения с этими людьми и сделать для себя правильные выводы.

Также можно смело сказать, что главными для Овна в предстоящем 2022 году станут две темы: отношения и финансы. Именно на них Овен в 2022 году будет ориентирован больше всего. И это не случайно, потому что в 2021 году у Овнов уже был такой прилив энергии, старт, запуск в космос, который надавил на амбиции.

Тем, кто родился, начиная с 7 апреля, возможно, станет немножечко сложнее добиться успеха в предстоящем 2022 году. И им придется прилагать больше усилий, чтобы получить желаемое.

Многие из Овнов почувствуют, что 2022 год проверяет их на прочность. Представьте, что это катализатор усиления ваших лучших качеств. Всем Овнам без исключения нужно проявлять силу воли плюс характер. Безусловно, так как ими управляет планета Марс, они должны оставаться людьми действий. И сидеть на месте - не для Овнов и в 2022 году тоже.

Наиболее благоприятный период для достижения любых целей, задач для реализации, получения желаемого, будет с июня по сентябрь 2022 года. Очень интересным и важным будет для Овнов апрель.

И здесь важно присмотреться к тем мыслям, идеям, мечтам и фантазиям, которые будут посещать Овнов в апреле, так как среди круговорота мыслей и идей будут самые ценные, достойные, и они могут реализоваться в очень интересные проекты. Желания в дальнейшем могут осуществиться, учитывая то, что период с июня по сентябрь будет пиком удачи в 2022 году.

ТЕЛЕЦ

В 2022 году у тельцов появится желание стать лучше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очень интересным и богатым на события будет год 2022 и для Тельцов. Предстоящий год обещает изменения во всех сферах жизни. А вот какими будут изменения, зависит только от самих Тельцов. Апрель будет для них временем сомнений, размышлений, раздумий и может активно развивать недовольство своей внешностью, внешним видом, стилем и телом.

Отсюда для Тельца может возникнуть желание стать еще лучше: пойти в салон красоты, спортзал, к косметологу, сделать операцию по увеличению груди и так далее. То есть в апреле Тельцы активно будут работать над своей красотой и привлекательностью, причем как мужчины, так и женщины.

В апреле для Тельцов самой важной станет тема финансов. Исходя из желания, чтобы этих финансов было больше, Тельцы будут максимально сосредоточены на том, как им улучшить финансовое положение.

Можно также смело сказать, что начало 2022 года скажет Тельцам: «Не теряйте ни секунды». Если до этого вы брали быка за рога, продолжайте в том же духе. Но Тигр - это Путешествующая Лошадь, а значит, хватайте его за хвост, седлайте ту самую Лошадь и бегом наводить порядок в своей жизни.

Начиная с января 2022 года в жизнь Тельцов могут вернуться как старые идеи, мысли, теории о том, как же им заработать, так и новые интересные перспективы в финансовой сфере.

Безусловно, весь 2022 год обещает привести в жизнь Тельцов интересных людей, и они будут находиться именно в круговороте людей. Будет возвращение бывших подруг, друзей, коллег, с кем вы учились в университете или школе. Бывшие возлюбленные обязательно о вас вспомнят.

Также возможно возвращение в личную жизнь старых проблем, тем, которые были не разрешены, и их обязательно придется решить. Каким образом - все зависит от желания Тельца, потому что именно Телец в 2022 году будет шкатулкой с сюрпризом.

С одной стороны, Телец может быть человеком-вулканом, который решил, что хочет избавиться здесь и сейчас от того, что ему больше не нужно: от старой работы, от надоевшего супруга или супруги, тяготящих его обстоятельств, и будет рубить с плеча.

Но, с другой стороны, представители знака Тельца в 2022 году будут очень рациональными, они будут стремиться навести порядок во всем. Планы и стратегия - их лучшие товарищи, потому что не будет ни одной сферы, в которой бы Телец в 2022 году не смог навести порядок: все вычистить и создать хороший фундамент для будущей карьеры, личной жизни и хорошего финансового потока.

Девиз Тельца - «стратегия, разумная инициатива, и вы уже победитель по жизни». Потому что в 2022 году вы можете взять под контроль, наладить, усовершенствовать и достичь больших успехов благодаря собственным усилиям и, конечно, рациональности. Контроль, качество, своевременность - не бойтесь ответственности, поймите, чего хотите сами, и верно идите, следуя этим курсам.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов практичность и расчет - главные слова в предстоящем 2022 году Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Для Близнецов практичность и расчет - главные слова в предстоящем 2022 году. Везде и во всем Близнецы будут предпочитать стабильность, порядок, своевременность, практичность, уверенность и гарантии.

Благодаря этим тенденциям Близнецы смогут навести в любой сфере своей жизни порядок, особенно те, кто родился с 9 по 12 июня. Эти Близнецы могут быть уверены, что 2022 год подарит им желанную стабильность.

Наиболее благоприятным временем для Близнецов, когда они могут реализовать все самое важное в предстоящем году в работе, обучении, карьерном росте, будут весна и осень.

Летом же на первый план выйдет две сферы - деньги и личная жизнь. Но ни там, ни там не стоит спешить с выводами. Будет очень сложно с первой попытки верно понять информацию и приять правильное решение. Более того, летом может напустить туман во всех сферах жизни Близнецов, что, конечно, будет им не по нраву.

Но осень будет более благоприятным периодом. Близнецы могут более точно понимать причинно-следственную связь любых процессов и ситуаций и снова почувствовать прилив сил, энергии, которая разбудит амбициозность и замотивирует на то, чтобы выстраивать экономически выгодные взаимоотношения.

Тема отношений, особенно осенью, будет одна из важнейших. Близнецы могут встретить верных друзей, надежных партнеров по работе и партнеров для долгосрочных взаимоотношений и в личной жизни.

В целом, в течение всего 2022 года Близнецы будут встречать полезных людей. Среди них будут люди, готовые поделиться с Близнецами ценным опытом. Могут встретиться гуру, учителя, люди, которые могут передать Близнецам ценные и полезные навыки, знания. 2022 год для Близнецов - очень благоприятный в плане получения нужного образования и квалификации, за исключением летнего периода.

РАК

Раку в 2022 году рекомендовано стряхнуть с себя пыль и выйти из тени Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В предстоящем 2022 году Раку рекомендовано стряхнуть с себя пыль и выйти из тени, следуя за своими амбициями. Да-да, особенно это касается тех, кто родился до 9 июля включительно. Вы готовы стать покорителем этой Вселенной.

Вы по-прежнему можете опираться на то, что уже когда-то знали, изучали, на уже полученный вами ранее опыт, ведь вы определенно профессионалы своего дела. Вперед к новым возможностям, к новым вершинам в профессиональной сфере, заявляйте о себе и своем мастерстве.

Тем же, кто родился после 9 июля, тоже стоит двигаться вперед, шаг за шагом преодолевая препятствия. Да, они будут, может быть, у вас будет не все получаться с первого раза или слегка не в том варианте, в котором вы себе представляете. Тем не менее, вам ни в коем случае нельзя грустить, сомневаться, особенно в своих силах.

Даже если что-то не получается с первого раза или не в том варианте, который вы себе представляли, не останавливайтесь. Значит, все будет немножко иначе и даже лучше. Начало года и летний сезон могут дать вам торможение дел, но в конечном итоге результата вы все равно добьетесь.

Год усиленно проявит интуицию у Раков, вы можете абсолютно смело на нее полагаться. Более того, Раки могут быть одними из главных людей, кто будет стремиться всех вокруг объединить, сделать этот мир лучше, будут бороться за экологию, активно участвовать в социальных проектах и помогать другим людям. Доброта, забота и бескорыстная любовь могут стать миссией для Раков в 2022 году.

Предстоящий 2022 год для Раков также подходит, чтобы получить новые знания и навыки. Все, что вы будете изучать в 2022 году, будет вам полезно и уж точно не разочарует, особенно если вы родились до 9 июля.

Также можно смело сказать, что путешествие к морю обязательно подарит массу приятных положительных эмоций для Раков, особенно если эти путешествия будут внутри страны.

ЛЕВ

Львы - главные звезды 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий водоворот событий ждет в 2022 году Львов. Не останется ни одной сферы жизни, в которую бы новый год не принес изменения. Пришло время не просто чувствовать себя звездой, пришло время «звездить» по-настоящему. И вы, прекрасные, отважные и храбрые Львы, сможете занять по-настоящему свое место под этим солнцем.

Безусловно, Львы - главные звезды 2022 года. И здесь самим Львам очень важно не бояться ответственности, смело брать на себя обязательства, делать все своевременно, стараться открываться новому, применять креативный подход ко всему и во всем и ничего не оставлять на потом.

Будьте здесь и сейчас, иначе можете упустить момент своей славы. Действуя решительно, стремительно, вы сможете добиться масштабного успеха, получить солидное финансовое вознаграждение и даже прославиться. Львы, вы будете теми, о ком будут писать новости в 2022 году.

В течение всего 2022 года Львы могут чувствовать, что они как на вулкане или в эпицентре землетрясения. Но вы со всем справитесь, проявляя отвагу. Наиболее ярко «звездить» будут те, кто родился, начиная с 6 августа. Те же, кто родился до 6 августа, будут чувствовать себя чуть-чуть поспокойнее и добиться успеха смогут с минимальными усилиями.

Безусловно, всем без исключения Львам нужно быть предельно внимательными к своему здоровью, быть очень аккуратными в поездках. Лучше не ходить в горы, быть максимально аккуратными с техникой, иначе и техника может от вас пострадать и вы от нее.

Что касается общественной жизни, здесь вы можете стать абсолютными лидерами. И вы можете вести за собой других людей, мотивировать на какие-то успехи и достижения и сами можете добиться благодаря другим людям и своей инициативе больших успехов.

Поэтому 2022 год будет ярким для Львов. Львы - представители стихии, более того, Львами управляет Солнце, а это главная планета. Вот и Львы будут везде и во всем главными в 2022 году.

ДЕВА

Девы в 2022 году будут проявлять свои лидерские качества и смогут подняться на вершину успеха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы создатель и творец собственной реальности - именно такие представители и представительницы знака Девы в 2022 году. Вы можете создавать и реализовывать новые идеи, проекты, осваивать новые территории, профессии, получать новые знания, вдохновляясь ветром перемен, потому что вы сами будете этим ветром.

Девы будут проявлять свои лидерские качества и смогут подняться на вершину успеха. Особенно это касается тех, кто родился вначале знака, до 6 сентября включительно. Вы можете поменять профессию, компанию, вас могут неожиданно повысить или пригласить туда, где в разы больше платят.

Дева может сменить место жительства или даже страну. Вы будете инноваторами во всем. Генерация ваших идей может принести вам колоссальный успех. Дева будет лидером и авторитетом.

А вот наиболее неуютно в предстоящем году могут себя почувствовать те, кто родился начиная с 7 сентября. И это будет связано с тем, что важная для Дев стабильность пока может не наступить, что бы вы для этого ни делали. Может быть ощущение того, что вы, как ежик в тумане, идете вперед, но пока никак не можете увидеть ясности того, куда вас ведет этот путь.

Но выход из этого есть. Постарайтесь быть более гибкими и лояльными в своих суждениях. Не бойтесь перемен, идите по этой тропе, и она вас все равно выведет куда надо. Да, вам может быть не совсем понятно, для чего эти перемены, что они в себе несут, но попробуйте им не сопротивляться, и тогда вы сможете гармонично прожить этот год.

Тем Девам, кто родился начиная с 7 сентября, не рекомендуется принимать какие-то очень важные решения в 2022 году. Постарайтесь все-таки плыть по течению, стать наблюдателями и дать всем событиям произойти, чтобы вы смогли сделать выводы.

Также будьте особо внимательны к финансам и к личной жизни, это касается абсолютно всех представителей знака Девы. Будьте внимательны осенью, чтобы ничего не пропустить, не упустить чего-то важного и не стать жертвой мошенников в финансовой сфере.

Направляйте энергию в свою профессиональную деятельность, именно она будет наиболее приоритетной для Дев в 2022 году. Возможная смена работы, повышение, переезд, смена места жительства и неожиданные идеи - все будет вам под силу. Самое главное - ветер перемен уже близко. Будьте его повелителем.

ВЕСЫ

Желание надежности и стабильности во всем станут приоритетами для Весов в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желание надежности и стабильности во всем станут приоритетами для Весов в 2022 году. Тех, кто родился в начале знака, до 4 октября включительно, год может сделать более активным, акцентирует внимание на финансовой теме, на теме своего социального положения и статуса.

Весы в 2022 году будут концентрировать свое внимание очень активно. У вас может быть ощущение того, что именно сейчас вы доросли, достигли своего профессионального совершенства. И это обязательно должно будет выражено и в финансовых бонусах.

Также доминирующей для Весов в 2022 году будет и тема внешнего вида - вы будете предпочитать, чтобы все было идеально и совершенно, и иногда возникающее желание еще что-нибудь улучшить будет вас мотивировать работать над собой.

Весам в 2022 году будет важно налаживать контакты с другими людьми. Да, тема взаимоотношений и коммуникаций с вами на протяжении всей жизни, но именно 2022 год подарит вам круговорот людей в природе. Вы можете также рассчитывать на встречу со старыми знакомыми, друзьями и коллегами по работе.

Но в любых взаимоотношениях Весам рекомендовано установить своеобразный личный фильтр. У вас должно быть понимание, какой человек в вашем понимании для вас достойный, чтобы дать всем тем, кто будет появляться в вашем окружении, возможность проявить себя. Посмотрите, какой перед вами человек, подходит ли он под ваши рамки, понимание, под ваши критерии, ведь судить в предстоящем 2022 году Весы будут строго.

Весы в 2022 году могут сделать вывод, подходит ли ему человек или нет. Хоть Весы и привыкли к коммуникации и, казалось бы, уже все знают про людей, но 2022 год может подарить льстецов, обманщиков и желающих что-то от вас получить. Поэтому нужно быть аккуратным в выстраивании взаимоотношений. Это касается и новых романтических знакомств, и новых коллег, друзей, приятелей и партнеров. При этом в 2022 году к Весам придут очень нужные вам люди, но фильтр нужно включать.

И 2022 год может подарить Весам друзей, которые могут стать очень верными, с которыми вы можете дружить долго, крепкие взаимоотношения в личной сфере, надежных партнеров и очень полезных учителей.

В 2022 году Весы смогут создать себе фундамент, чтобы далее выстроить на нем надежную конструкцию. Две главные темы вашей жизни в 2022 году - это коммуникации и отношения и тема вашей профессиональной социальной реализации. Весы соскучились по социуму, и социум соскучился по Весам, поэтому вы будете активно в него внедряться.

В зону хорошей активной трансформации попадут Весы, родившиеся с 12 октября и до конца знака. Для вас год пройдет максимально ярко и продуктивно. Будьте упорными и упрямыми, да-да, Весы, это для вас, и не нарушайте закон, тогда успех придет к вам в год Водяного тигра.

СКОРПИОН

В 2022 году Скорпионам не удастся усидеть на месте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отсидеться в тишине и покое в 2022 году не удастся Скорпионам. Наиболее активным этот год будет у Скорпионов, родившихся в начале знака, до 8 ноября включительно. Вам уж точно даже зевнуть будет некогда. 2022 год активизирует все сферы вашей жизни. И даже если вам вначале будет казаться, что все не так, все идет как надо. Не сопротивляйтесь изменениям.

В течение 2022 года Скорпионы могут стать настоящими хозяевами своей жизни. Наиболее активно события будут развиваться в профессиональной и финансовой сферах. Вы можете получить повышение, вас могут позвать на предыдущее место работы и не одно, где о вас будут очень хорошо отзываться. Скорпионы смогут почувствовать свою нужность и значимость.

Скорпионам в 2022 году могут вернуть долги, особенно тем, кто уже давно ждет или уже не надеялся, что их вернут. Вы можете добиться справедливости в любых вопросах и реализовать свои амбиции, особенно удачно это может произойти у тех, кто родился начиная с 9 ноября.

В целом это будет год очень мощной вашей трансформации. Скорпионы в 2022 году могут вернуться к получению полезных знаний, повышению квалификации. Обратите внимание на свое здоровье и внешний вид.

Могут произойти изменения и в личной жизни. Скорпионы, особенно те, кто родился в начале знака до 8 ноября включительно, будут критично относиться к своему партнеру, но вы должны быть более лояльными. Возможно, это только ваше внутреннее ощущение, а не ваш партнер стал плохим.

Все остальные Скорпионы в 2022 году могут ожидать того, что их личная жизнь укрепится, в ней произойдет понимание, когда душа прикасается к душе. Если у вас еще нет партнера, вы можете его встретить.

Предстоящий 2022 год будет для Скорпиона удачным, если вы действительно будете проявлять силу воли, качества, которые присущи победителю. Скорпионы, как правило, очень сильные, ими управляет самая серьезная сильнейшая мощнейшая планета Плутон, поэтому и в 2022 году Скорпионы, желая быть победителями и чемпионами, могут быть смелыми, отважными, решительными и стремительными. Благодаря этим качествам они могут выйти сухими из воды всегда и даже победителями.

Даже если Скорпион привык к тому, что вокруг него твориться хаос, любой хаос он сможет упорядочить, взять максимум полезного для себя. В целом, в 2022 году именно Скорпионы будут самыми по достоинству оцененными героями. Слава их тоже ждет.

СТРЕЛЕЦ

Предстоящий 2022 год подарит Стрельцам иммунитет и удачу в любых начинаниях Фото: Андрей АБРАМОВ

Всем, кто родился под знаком Стрельца до 28 ноября включительно, предстоящий год подарит иммунитет и удачу в любых ситуациях, начинаниях, проектах, свершениях и достижениях. Вы сможете выдохнуть, сбавить темп и добиться больших успехов, расслабившись или просто плывя по течению. Вот вам повезло.

Тем же Стрельцам, кто родился начиная с 29 ноября, совершенно не время расслабляться. Вы не сможете отсидеться в тихом месте, вы будете в режиме «достигатора». И здесь ваша огненная стихия пойдет завоевывать и покорять. Вами будет руководить желание получить от жизни все то, чего вы достойны. Вы сможете добиться успеха, если будете рассудительны в своей активности.

Прежде чем принимать важные решения, необходимо неоднократно подумать, все взвесить, хорошо проанализировать, сделать выводы и только потом определиться. Особенно это касается тех Стрельцов, кто родился с 29 ноября по 10 декабря включительно.

В 2022 году Стрелец может подставить под сомнение свою уверенность в правоте, поэтому старайтесь не рубить с плеча. «Семь раз отмерь, один отрежь» - хорошо подходящий для вас старый добрый девиз в 2022 году.

Именно у вас, Стрельцы, предстоящий год затронет все сферы жизни и везде внесет корректировки, потому что вы будете активны, любознательны, инициативны и амбициозны.

Стрельцы, рожденные с 10 декабря, ваш вектор - это нацеленность на карьерный рост и улучшение своего материального положения. Вы будете ураганом. Не будет ни одной возможной проблемы, которая бы не поддалась вам. Вы будете во всем всегда проявлять усилие, упорство, вам придется быть очень активными, но это будет вам во благо.

В 2022 году Стрельцам не рекомендовано вкладывать финансы в грандиозные проекты. Вкладывайте финансы и свои усилия только в то, что уже существует, что вы можете увидеть или потрогать руками, иначе финансы и свои вложенные усилия можно потерять. Амбициозность и стремление к успеху - это по-стрельцовски, но и холодный рассудок нужно уметь применять.

КОЗЕРОГ

"Стратегия и консерватизм" - девиз Козерогов на 2022 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стратегия и консерватизм - вот лучшие друзья для Козерога в предстоящем 2022 году. Пропустите все свои желания и амбиции через фильтр разума, исключите все риски и верно следуйте плану - вот вам и секрет вашего успеха в 2022 году.

Козероги в 2022 году могут смело вернуться к тому, чем когда-либо занимались и где уже успели достигнуть успеха. Там, где вы уже суперпрофессионал, и есть ваша золотая финансовая подушка.

Козероги в 2022 году могут обновить свой опыт и свои знания, упаковать все это в новую, красивую обертку и снова подать ее обществу, и она будет принята. Более того, это может произвести фурор, а вам принести реализацию, успех и финансовое благополучие.

В предстоящем 2022 году в дверь к Козерогам может постучаться прошлое - это могут быть бывшие возлюбленные, старые друзья, коллеги, а также разные жизненные ситуации, с которыми вам вновь придется столкнуться. Это могут быть ваши кармические долги, задачи и то, что нужно будет пересмотреть, решить то, что было отложено на потом.

Козероги, вы настоящий и вы прошлый – это, возможно, два разных человека, но оба они должны подружиться, чтобы в вашу жизнь вошло светлое будущее. Не пренебрегайте тем, в чем вы уже мисс или мистер совершенство. Это ваш главный ключ к успеху, тот самый золотой ключик к нужной двери.

В 2022 году сохраняйте спокойствие и делайте шаг за шагом к вашей главной цели, конечно, прежде определив ее. Пусть она на 2022 год будет одна и единственная, но самая верная. «Стратегия и консерватизм, никаких эмоций и никаких пафосных желаний, только реальность» - вот девиз для Козерогов.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи будут главными философами предстоящего 2022 года Фото: Рамиль ГАЛИ

Водолеи, вы главные философы предстоящего 2022 года. Развивайте активно мыслительную интеллектуальную деятельность и смотрите на любую ситуацию с разных сторон.

Более стремительные и резкие изменения привычной жизни произойдут у тех Водолеев, кто родился с 26 января по 7 февраля. Будьте готовы к сюрпризам от Водяного тигра и не забывайте, что все перемены к лучшему. Философский подход - вот ваш ключ к успеху в 2022 году.

Также Водолеи увидят продолжение событий, которые с ними случились в 2021 году. Они наиболее активно проявятся в первой половине года. Весь 2022 год будет важным для Водолеев, поэтому выберите для себя сферу деятельности, на которой вы можете сконцентрироваться, и направьте всю свою энергию усовершенствования именно туда.

Что это будет - решать вам. Не разрывайтесь, иначе ничего не получится. Собранность, ответственность, сдержанность - ваши сильные стороны в 2022 году.

Водолеи, которые родились начиная с 8 февраля, в 2022 году, вероятно, захотят посвятить себе больше времени, дистанцируясь от других людей. В этом нет ничего плохого, ведь саморазвитие и перспективы усиления вашей интеллектуальной деятельности через разные методики самопознания для вас благоприятны в 2022 году. Возможна встреча со своим настоящим кармическим партнером по судьбе.

Финансы и профессионализм станут для Водолеев основными темами 2022 года. И там и там вы будете применять серьезный подход.

РЫБЫ

Предстоящий 2022 год, может быть, исполнит заветную мечту Рыб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбы, именно вы будете в предстоящем 2022 году самыми счастливыми и везучими. Смело загадывайте желания и также смело их реализуйте. Благодаря очень удачным взаимодействиям планет в 2022 году вы можете реализовать, воплотить в жизнь даже то, что ранее казалось невозможным. Вселенная и звезды будут вам в помощь.

Вам, золотые Рыбки, главное, определиться, чего же именно вы хотите больше всего. Рыбам в помощь будут даны интуитивные способности и люди, готовые пойти на встречу, поддержать и помочь реализовать то, что задумано.

Максимум удачи от самых серьезных планет достанется именно Рыбам в 2022 году, поэтому готовьтесь. Предстоящий 2022 год, может быть, исполнит заветную мечту, реализацию чего-то очень искреннего, важного и сокровенного. Сказка может превратиться в жизнь.

Не забывайте, что желать - это одно из самых важных правил для вас в 2022 году. Иначе как же Вселенная вас услышит, поэтому обязательно желайте, мечтайте, достигайте и совершайте. Знайте, что в 2022 году ангел-хранитель, предоставленный вам Вселенной, будет оберегать вас во всем, поэтому большой мешочек удачи всегда с вами.

Особенно это касается тех, кто родился в начале знака зодиака, до 3 марта включительно, вы почувствуете это наиболее ярко и сильно. Все остальные Рыбы, вы тоже получите свой мешочек счастья.