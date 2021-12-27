В ближайшие праздничные дни погода в Екатеринбурге будет очень комфортная Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года осталось меньше недели. Какой будет погода в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022, завалит ли Екатеринбург снегом в январские праздники, и ждать ли нам морозов. Обо всем этом рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

О ТЕПЛОМ И ЗАСУШЛИВОМ ЛЕТЕ

- 2021 год оказался в целом теплым. В основном за счет редчайше теплого лета, которое выдалось в этом году на Урале. Уже с середины мая среднесуточная температура была выше 15 градусов тепла. По нашим меркам, эта температура уже считается летней, на уровне июля месяца. И такая температура продолжалась три с половиной месяца. Лето 2022 года оказалось не только жарким, но и сухим. Вы знаете, что у нас были чрезвычайные ситуации и по пожарам, и по засухе. Теплее нынешнего года в нашем столетии был только 2008 год.

Лето 2021 года оказалось не только жарким, но и сухим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но, несмотря на то, что лето было очень жарким, на Урале случались и экстремальные ливневые осадки. Сильно затопило Нижний Тагил, Верхнюю и Нижнюю Салду. При этом Екатеринбург этим летом периодически испытывал дефицит питьевой воды. Кроме того, что в Свердловской области нет хороших рек, из-за засушливой погоды, низкого весеннего половодья, у нас не хватало воды. Процент емкости рек был всего 20% от нормы. Приходилось уже традиционно подкачивать воду из водохранилищ Челябинской области.

О ЗИМЕ И ОСАДКАХ

- Среднегодовая температура зимой составила от 0 градусов на сервере до +4 градусов в Екатеринбурге. Это выше нормы примерно на два градуса. Зима наступила вовремя. Поскольку ноябрь был достаточно теплым, замерзание рек растянулось с конца октября до третей декады ноября. Но сейчас у нас достаточно хороший лед, низкие температуры, и, к счастью, периодически выпадает снег.

Температура воздуха в декабре на 3-4 градуса была выше нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особо крепких морозов не было. До -25…-30 на севере области, в то время как на юге области было довольно тепло. Температура воздуха в декабре на 3-4 градуса была выше нормы. Последние десять дней выпало много снега. На севере выпало 2,5 месячной нормы, в Екатеринбурге за эти дни выпало 130% месячной нормы. Для сельского хозяйства морозы большой угрозы не представляют, потому что высота снежного покрова 20-60 см. Это очень хорошая высота для зимнего периода.

О ПОГОДЕ В НОВЫЙ ГОД

- Сейчас к нам движется антициклон. Он пройдет через юг европейской территории России и объединится с сибирским антициклоном. В ближайшие дни он будет влиять на погоду. На Урале температура будет держаться на уровне -18…-23 градуса, на севере региона опустится до -30 градусов Цельсия.

В канун Нового года все-таки выпадет немного снега. При этом уральцам стоит ждать потепления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В канун Нового года все-таки выпадет немного снега. При этом уральцам стоит ждать потепления. Наиболее вероятная температура 31 декабря от -15...-20 градусов, на Севере до -25 градусов Цельсия. Днем 31 декабря столбик термометра достигнет -9...-14 градусов. А 1 января температура воздуха поднимется аж до -6…-11 градусов.

О ПОГОДЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

- В ближайшие праздничные дни погода будет очень комфортная. Январские дни ожидаются с умеренной температурой воздуха до – 8…-13 градусов в ночные часы, и до -5…-10 градусов в дневные. На севере будет на 5 градусов ниже. В начале января ожидается очень мало осадков. По предварительным прогнозам, такая погода продержится первую половину праздничных дней. Говорить о второй половине, где-то с 6 января, пока довольно сложно. Но есть значительная вероятность того, что с 7 по 9 января на Урал придут похолодания. Наиболее вероятная температура воздуха -18…-20 в южной половине области и на севере области - до -25 градусов Цельсия.

О ПОГОДЕ ЗИМОЙ 2022

- Если говорить о январе в целом, температура и осадки ожидаются в пределах нормы, так же как и сама зима 2022 года. В среднем норма для региона -15…-16 градусов, и -17…-19 градусов на севере. По всей вероятности в январе не обойдется без холодных периодов. По предварительным прогнозам, зимой 2022 года не ожидается аномальных явлений. Но точного прогноза, например, когда наступит потепление, у нас нет.

Галина Шепоренко дала прогноз, какой будет зима 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

О СМЕНЕ КЛИМАТА

- Выбросы и загрязнения в той или иной мере влияют на изменения климата. Сейчас принята программа до 2030 года, по которой проблема климата держится на контроле в трех направлениях. Это мониторинг климата, адаптация и по возможности снижение выбросов, которые влияют на изменение климата.

В промышленных районах углеродных выбросов, конечно, больше. Есть районы совсем чистые. Самые загрязненные районы, на мой взгляд, это, конечно, промышленные города. Каменск-Уральский, Первоуральск, Екатеринбург, Нижний Тагил. В этих городах постоянно ведутся наблюдения. Самая большая проблема в Нижнем Тагиле. Там бывают чаще неблагополучные ситуации с погодой. Все эти города находятся в программе «Чистый воздух», которая действует до 2024 года. Наши специалисты весной подведут итоги по состоянию загрязнения воздуха в этих городах, тогда проверим, изменилось ли что-то в этих городах.

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