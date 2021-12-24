Уралец поделился воспоминаниями из своего детства. Фото: Государственный архив Свердловской области

К счастью, на Урале аномальные природные явления – нечастый гость. Поэтому и запоминаются они надолго. Так многие точно не забудут самую холодную новогоднюю ночь зимы 1979 года. Тогда температура воздуха на севере региона опустилась до - 54 градусов.

А не так давно уральцы наблюдали, как в первый день этой зимы пошел дождь. Как оказалось, такое уже случалось, причем, прямо перед Новым годом. Только было это в начале 1980-х.

Воспоминаниями о самой теплой и самой холодной новогодней ночи с «КП»-Екатеринбург поделился житель города. Уралец Андрей Самойлов рассказал, как он с семьей пережил 50-градусный мороз, как катался по всему городу на коньках и как на это реагировали прохожие.

В новогоднюю ночь 1979 года столбик термометра опустился до -52 градусов. Фото: Государственный архив Свердловской области

«ТЕСТО НА МОИХ ГЛАЗАХ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ЛЕДЫШКУ»

Самая холодная ночь на Урале была зафиксирована в 1979 году. Андрею Самойлову тогда было всего 12 лет, он жил с родителями в Дегтярске. В тот день, 30 декабря, еще утром столбик термометра постепенно начал опускаться, а к вечеру он уже достиг отметки в - 52 градуса.

- Это было прямо перед Новым годом. Вечером мама накрывала на стол, готовила рыбный пирог, и ей не хватило теста. Тогда она отправила меня в магазин, а перед этим снарядила как настоящего альпиниста, замотала в какую-то шаль, так чтобы остались открытыми только одни глаза, - рассказывает уралец.

Дорога до магазина занимала всего пять минут, но тесто успело замерзнуть и превратиться в лед. Фото: Государственный архив Свердловской области

До этого Андрей с родителями и сестрой почти три года жил в Якутии, где температура -35, -40 считается нормой.

- Мне было совсем не холодно, я даже и понять ничего не успел, ведь до магазина идти пять минут. Но меня поразило то, что из магазина я забрал мягкий теплый килограммовый мешочек теста, а домой принес каменную ледышку. Всего за пять минут оно промерзло полностью. Мы, конечно, тогда все очень удивились, и еще долго вспоминали об этом.

В начале 1980-х перед Новым годом прошел дождь. Фото: Государственный архив Свердловской области

«САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ МОЕГО ДЕТСТВА»

Спустя два или три года после этой аномально-холодной новогодней ночи, случилось еще одно удивительное природное явление. Стояла очень теплая погода и за несколько дней до Нового года на улице прошел дождь.

На утро после дождя льдом покрылись все дороги и тропинки в городе. Фото: Государственный архив Свердловской области

- Это было в 1980 или 1981 году, точно не могу вспомнить. Вечером прошел дождь, а на следующее утро снова похолодало. Крыльцо нашего подъезда настолько замерзло, что, ничего не подозревавшие люди, все как один, выходя на улицу, тут же падали, - вспоминает Андрей.

В тот день льдом покрылось не только крыльцо у дома, но и все дороги Дегтярска: и тропинки, и трассы.

После дождя крыльцо дома, где жил уралец Андрей Самойлов так сильно заледенело, что люди, которые этого не ожидали, поскальзывались и падали. Фото: Государственный архив Свердловской области

- Мне нужно было сходить в магазин за хлебом, но я не мог пройти и 20 метров, чтобы не поскользнуться. Тут мне в голову пришла гениальная идея. Тогда у меня были редкие дефицитные коньки, они позволяли долго и уверенно ездить по льду, не уставая. И я подумал: «Да это же каток, а не вернуться ли мне за коньками?!». В итоге я был просто в восторге от того, насколько быстро и легко можно было передвигаться по городу в этот день. Я вышел из дома и уже меньше чем через две минуты оказался у магазина.

В тот день Андрей не только доехал на коньках до магазина, но и целый день катался по всем улицам и тропинкам города. Фото: Государственный архив Свердловской области

В тот день Андрей весь катался по асфальтированным замерзшим дорогам.

- Когда я доехал от нашего дома до перекрестка, увидел картину, которая меня просто поразила: бесконечный поток людей двигался по дороге в больницу на четвереньках, цепляясь и удерживаясь за все, что только попадалось под руку. Они хватались за ветки, подтягивались, буксовали, поскальзывались, падали. В тот день я не увидел ни одного человека, который бы тоже передвигался по городу на коньках. Прохожие смотрели на меня с восхищением. И даже пенсионеры говорили: «Вот бы и мне так же прокатиться, будь я помоложе». Это был самый счастливый день моего детства, который я запомнил на всю жизнь.

Все жители Дегтярска, и даже пенсионеры, восторженно смотрели на мальчика. Фото: Государственный архив Свердловской области

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