Первый день зимы запомнится екатеринбуржцам дождем и гололедом

Не исключено, что гололедица сохранится и завтра, так как синоптики обещают плюсовую температуру днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начало зимы выдалось весьма необычным, 1 декабря на улицах уральской столицы снова заметили лужи, которые образовались из-за прошедшего дождя. Похожая погода была и вчера вечером, а утром город превратился в один большой каток.

- Не знаю, как автомобилистам, но прохожим ходить просто невозможно. Очень скользко. Пришлось идти как пингвин до работы, чтобы не упасть. Проще было надеть коньки и поехать, быстрее бы было, - делится читатель «КП-Екатеринбург» Игорь.

Коммунальщикам пришлось усилить уборку дорог и тротуаров. На борьбу с гололедом днем, 1 декабря, отправили 369 рабочих и 184 единицы спецтехники. Не исключено, что гололедица сохранится и завтра, так как синоптики обещают плюсовую температуру днем, и похолодание по ночам.