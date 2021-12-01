Екатеринбург превратился в каток после ледяного дождя

Фото: читатель КП

В Екатеринбурге в ночь с 30 ноября на 1 декабря прошел ледяной дождь. После него город превратился в настоящий каток - ледяной коркой покрыло и дороги и тротуары.

- Не знаю, как автомобилистам, но прохожим ходить просто невозможно. Очень скользко. Пришлось идти как пингвин до работы, чтобы не упасть. Проще было надеть коньки и поехать, быстрее бы было, - делится читатель «КП-Екатеринбург» Игорь.

Дождь и мокрый снег, судя по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, может пройти еще и днем, 1 декабря. Столбики термометров при этом будут показывать +2,+4 градуса. Такая же погода будет и завтра, 2 декабря. Минусовая температура вернется в Екатеринбург в пятницу, 3 декабря. Синоптики обещают, что в ночное столбики термометров опустятся до -4,-6 градусов, в дневное покажут от -1 до -3 градусов. Осадков в последний день рабочей недели не ожидается.

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