В последний день осени Екатеринбург накрыло дождем

В последний день осени уральскую столицу накрыло дождем, а на дороге образовались лужи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода преподнесла очередной сюрприз жителям Екатеринбурга. В последний день осени уральскую столицу накрыло дождем, а на дороге образовались лужи, как будто на улице лето. И автомобилисты, и пешеходы недоумевают от снежной каши на дороге, которая стремительно тает при плюсовой температуре.

- Очень странная на улице погода, не припомню, чтобы в последние годы в Екатеринбурге такое было, чтобы 30 ноября градусник выдавал +2-3°C, казалось, что снег, который выпал недавно, останется уже до весны, - делятся своими эмоциями читатели «КП-Екатеринбург».

При этом синоптики предупреждали свердловчан о том, что начало рабочей недели будет непривычно теплым, несмотря на то, что на носу уже первый месяц зимы. В середине недели вероятны осадки в виде мокрого снега, гололед и слабая дневная оттепель.