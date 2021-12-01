В Екатеринбурге из-за непогоды усилили уборку дорог и тротуаров

Коммунальщики обратят внимание на состояние лестниц, мостов, остановок и подходам к пешеходным переходам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за гололеда, который образовался на улицах города, после ледяного дождя, усилили уборку дорог и тротуаров. В том числе коммунальщики обратят внимание на состояние лестниц, мостов, остановок и подходам к пешеходным переходам. На борьбу с гололедом днем, 1 декабря, отправили 369 рабочих и 184 единицы спецтехники.

- При помощи спецтехники рабочие будут счищать образовавшуюся ледяную корку, а затем посыпать проблемные участки фракционным песком по всей ширине, - рассказали в администрации города.

Напомним, во всем регионе ликвидировать последствия ночных заморозков выехали 170 комбинированных дорожных машин, 44 автогрейдера и 45 единиц другой техники. Рабочие уже использовали почти 50 кубометров песка и 900 кубометров пескосоляной смеси.