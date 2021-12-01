Власти Свердловской области рассказали, куда жаловаться на гололед

Дороги и тротуары после дождя покрыло ледяной коркой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области в ночь на 1 декабря прошел дождь. После него становилась минусовая температура и дороги и тротуары по всему региону превратились в один сплошной каток.

Ликвидировать последствия ночных заморозков выехали 170 комбинированных дорожных машин, 44 автогрейдера и 45 единиц другой техники. Рабочие уже использовали почти 50 кубометров песка и 900 кубометров пескосоляной смеси.

- Особое внимание уделяется противогололедной обработке трасс, мостов, подъемов и спусков. В городах и населенных пунктах региона также обрабатываются тротуары и остановки общественного транспорта, - отметили в департаменте информполитики региона.

Также там рассказали, что сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83 и «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.