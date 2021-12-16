Следователи возобновили проверку по заявлению студентки из Екатеринбурга об изнасилованиях в парке и отеле

В конце ноября следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Фото: соцсети

История Алины Гаршиной, студентки, которая заявляла о том, что незнакомец изнасиловал ее в парке Павлика Морозова, а затем и в отеле получила продолжение. В конце ноября Следственный комитет России в ходе доследственной проверки отказал в возбуждении уголовного дела. Однако сегодня адвокат девушки сообщил, что Следственный комитет возобновил проверку.

- После того, как следователь направил мне копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, я направил жалобы в прокуратуру области, в следственное управление Следственного комитета и в Чкаловский районный суд, - прокомментировал «Комсомолке» Евгений Черных, адвокат девушки. - Суд и прокуратура мне ответили, что оснований для рассмотрения жалобы нет, так как постановление и так уже было отменено. То есть фактически еще до рассмотрения жалоб, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела уже было отменено Следственным управлением. Материалы проверки были возвращены следователю для проведения дополнительной проверки.

После заявления об изнасиловании девушка попала в клинику, откуда поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографиями. Фото: @garshinaalina

В региональном управлении Следственного комитета России пока не комментируют эту информацию. Добавим, что история Алины Гаршиной вызвала большой общественный резонанс. Сначала в социальных сетях многие высказывали слова поддержки девушки. Были собраны деньги на оплату адвоката. Но затем в Сети было опубликовано неоднозначное видео с камер отеля «Ямал». На нем видно, как девушка и мужчина, обвиненный ею в изнасиловании, заселяются в номер, а затем уходят в магазин за мороженным и шоколадом после чего уединяются. Кроме того стало известно, что девушка работает вебкам-моделью. Из-за этого ее затравили в Интернете. На нервной почве она была госпитализирована в клинику неврозов.

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