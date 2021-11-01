По словам Алины, в полиции ее приняли за проститутку. Фото: СОЦСЕТИ

Жительницу Екатеринбурга Алину Гаршину затравили в Instagram после заявления об изнасиловании. Девушке пишут угрозы и оскорбления в директ. Аналогичная ситуация и в ее Twitter.

- У меня в директе открылся портал в ад. Люди пишут и пишут каждую минуту, - рассказывает Алина.

Ранее она рассказала об изнасиловании в парке имени Павлика Морозова. Якобы, к ней сзади подошел мужчина с ножом.

- Это был взрослый выпивший мужчина. Я была трезвая, не пью алкоголь. Думала: когда это кончится? И главное - как? Он совсем перестал скрываться, но не называл имя и возраст. Из парка он повез меня в гостиницу, я с ужасом внутри продолжала подчиняться, так как очень боялась - бегаю плохо, - написала Гаршина в посте от 31 октября.

В социальных сетях девушка не афиширует свою работу. Фото: читатель «КП»

Позже стало известно, что девушка давно работает вебкам-моделью. Сразу на нескольких сайтах есть ее профиль под ником Odry Glam. Сама Алина пока никак не комментирует информацию о таком заработке. Следственный комитет проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я лежала и плакала»: школьницы из Екатеринбурга рассказали, как их изнасиловали трое цыган (подробнее)