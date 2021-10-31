Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В распоряжении «Комсомольской правды»-Екатеринбург появились показания школьниц (двум 15 лет, третьей – 14), которые числятся потерпевшими в деле о групповом изнасиловании. На данный момент обвинение предъявлено троим цыганам из Троицка.

По статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» им грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее не судимые мужчины находятся в СИЗО, но адвокаты пока воздерживаются от комментариев. Родители девочек также отказываются общаться с прессой.

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Первыми с цыганами познакомились 14-летняя Яна и 15-летняя Настя (имена несовершеннолетних изменены – прим.ред.). Девочки вышли с уроков около 13:00. Как только они вышли с территории школы, к ним подошел неизвестный мужчина, который представился Артемом.

- Дословно он сказал: «Не хотите провести хорошо время». Артем предложил выпить алкоголь на съемной квартире. Мы сообщили ему свой возраст. На это он ответил, что никто ничего не узнает. Потом сказал, что у него есть два друга, они тоже хотят пообщаться и у них есть машина. Меня и Яну заинтересовало предложение. Подруга дала ему номер своего телефона. Артем ушел, а через 30 минут позвонил и сказал подойти к супермаркету на улице 22 партсъезда. Он назвал номер и марку автомобиля. В 14:00 мы были на месте, увидели «Ладу Ларгус», в которой сидели мужчины. Один представился Арсеном, второй – Романом, - говорится в показаниях 15-летней Анастасии.

Оказавшись в автомобиле девочки снова напомнили свой возраст новым знакомым, но цыгане заявили, что их это не смущает. Один из мужчин пошел за водкой, а в это время Настя решила пригласить свою 15-летнюю подругу Катю присоединиться к ним. Та почти моментально ответила на сообщение во «ВКонтакте» и попросила скинуть адрес съемной квартиры.

Арсен вернулся из магазина с водкой и пивом, и рассказал, что компания едет к дому № 104 на улице Малышева. За нее цыгане отдали 2500 рублей.

В 15:00 компания приехала по нужному адресу. Яна и Рома пошли в квартиру, а Настя и двое остальных цыган пошли в алкомаркет. Там они взяли три бутылки виски, и шампанское. Чуть позже к ним присоединилась Катя.

- После магазина мы пошли в квартиру. Я быстро стала пьяной, так как выпила стакан пива и стакан водки. Через час ко мне подошел Арсен и повел меня в спальню. Я сказала ему, что не хочу идти и что мне плохо. Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала. Потом он ушел и в комнату зашел Роман, он был пьян. Он также совершил половой акт и ушел в другую комнату. Я оделась и увидела Настю, которая лежала под одеялом и громко плакала, - рассказала на допросе Анастасия.

Стоит отметить, что именно мама Насти сообщила о случившемся в полицию. Днем дочь сказала, что вместе с подругой уехала «гулять в центр города», но вернулась лишь к полуночи.

МЕНЯ РАЗБУДИЛА СЛЕДОВАТЕЛЬ

В отличие от своей подруги, Яна иначе вспоминает знакомство с Артемом. По ее словам, цыган предложил им по пять тысяч рублей за секс. Но в итоге обещанных денег так и не заплатили.

- Мы посмеялись и сказали, что нам нужно подумать, - пояснила младшая из школьниц.

15-летняя Катя учится в интернате. Фото: СОЦСЕТИ

Далее показания девочек сходятся. По словам восьмиклассницы, они и Катя планировали остаться в квартире на ночь. Но в четвертом часу утра туда нагрянула полиция.

- Из спальни доносились стоны Кати. А через 20 минут после того, как Арсен и Рома переспали с Настей, она сказала, чтобы все собирались и уходили. Мы вышли из подъезда, и пошли за едой. Нужно было размять ноги. Мы разменяли деньги и дали Насте 300 рублей на такси. Позвонила мама и спросила где я, но я соврала, что иду по Уралмашу и скоро буду дома. Потом мы вернулись в квартиру, я легла спать. Ко мне стал приставать Артем, начал трогать меня за грудь. Я оттолкнула его и ушла в другую комнату. Потом я услышала шум – Артем стал мыть пол. Потом посреди ночи меня разбудила какая-то женщина. Спрашивала, что я тут делаю. Это была следователь, - рассказала на допросе ученица 8 класса.

Анастасия и Яна также ответили на вопросы следователя о своей половой жизни. Обе признались, что уже вступали в контакт с мужчинами ранее. Одна из них встречалась с 25-летним мужчиной. Отметим, что анкету с фотографией одной из потерпевших нашли на сайте интим услуг.

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