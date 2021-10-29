За интим услуги она просит 1500 рублей в час. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анкету 15-летней школьницы из Екатеринбурга, числящуюся среди троих потерпевших по делу об изнасиловании цыганами, нашли на сайте проституток. Об этом «КП» рассказал осведомленный источник, знакомый с ходом расследования. За предоставление интим услуг несовершеннолетняя просила 1500 рублей в час. При этом в объявлении указано, что «индивидуалка» работает только на выездах.

Возраст школьницы исправлен – на сайте ей аж 24 года.

- Могу позвать 14-летнюю подружку. Она также любит ласки, - написала девочка в анкете.

По данным источника в силовых структурах, компания трех цыган приехала в Екатеринбург 8 октября. Они заметили девочек на Уралмаше неподалеку от школы, где учатся две девочки. Парни стали хвастаться наличием 60 тысяч рублей, а школьницы предложили снять квартиру.

Затем компания купила спиртное в алкомаркете и приехала на улицу Малышева, где на сутки арендовала жилье. По версии следствия, там над девочками надругались.

О половой связи девочек с мужчинами сообщила мать одной из школьниц. Фото: читатель «КП»

Цыганам предъявлены обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия секусального характера». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

- Обвиняемые отрицают вину. Говорят, что все было по обоюдному согласию. А семьи девочек, ожидаемо, сейчас требуют для них самого сурового наказания, - добавил собеседник «Комсомолки».

Двоим обвиняемым уже отказали в смягчении меры пресечения, а третьего закрыли на карантин по ковиду в СИЗО. Ранее фигурантов уголовного дела арестовали до 8 декабря. Адвокаты цыган пока воздерживаются от комментариев.

Мать девочки, чью анкету нашли на сайте жриц любви, отказалась общаться с прессой.