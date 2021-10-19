Им грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цыгане из Челябинской области, обвиняемые в изнасиловании трех школьниц, пытаются выйти на свободу. Информацию об этом «КП»-Екатеринбург сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. Ранее троих фигурантов отправили в СИЗО до 8 ноября.

Жителям Троицка предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

- Подозреваемые увидели девочек в Орджоникидзевском районе города и предложили распивать спиртное. Один из них хвастался, что у него есть 60 тысяч, предлагал сходить в кафе. Но вышло иначе. Девочки предложили снять квартиру. В итоге они закупились спиртным, а потом арендовали квартиру в доме № 104 по улице Малышева. Сначала они напились в машине, потом продолжили в квартире, - рассказал «КП» источник в силовых структурах.

«Комсомолке» удалось связаться с матерью одной из пострадавших, но женщина отказалась комментировать случившееся. В школах, где учатся девочки, также воздерживаются от заявлений.

Родственники обвиняемых не верят, что они способны на такое преступление.

- У каждого семьи, дети. Как можно поверить в такое?! – сказал в разговоре с «КП» представитель семьи арестанта.

В Следственном комитете не раскрывают подробностей случившегося. В свердловском главке МВД отмечали, что об изнасиловании заявила мать одной из школьниц.

СКАЗАНО

Сергей КОЛОСОВСКИЙ, адвокат.

- Согласно пленуму Верховного суда РФ, на первоначальном этапе следствия тяжести предъявленного обвинения достаточно для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Люди иногородние – это само по себе может служить основанием того, что они могут скрыться. Арест назначают когда есть основания полагать, что фигурант попытается скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжит совершать преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Насильника 12-летней школьницы, которая покончила с собой, ищут с помощью детектора лжи (подробнее)