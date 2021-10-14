Трое фигурантов уголовного дела уже находятся в СИЗО, им грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Апартаменты, соответствующие жизни и стилю», - именно так описывает просторную двушку хозяин квартиры в доме № 104 по улице Малышева в Екатеринбурге.

Вечером 8 октября студию на 65 «квадратов» сняли трое цыган из Челябинской области. Жители Троицка приехали столицу соседнего региона покутить. Все безработные и несудимые. Но уже следующее утро вся компания встречала за решеткой в отделе полиции.

На Уралмаше парни встретили трех девочек 14 и 15 лет. Стали хвастаться деньгами, мол, на развлечения есть 60 тысяч рублей. Приглашали в кафе. Но в итоге решили арендовать квартиру и отдохнуть там. По дороге сделали остановку у алкомаркета, а выпивать начали еще в машине.

ПРОБЛЕМНАЯ КВАРТИРА

К нашему удивлению, проход во двор оказался свободным. Единственная калитка носит лишь формальный характер, а вот чужим автомобилям въезд без приглашения воспрещен. Нужная нам квартира располагается на первом этаже. Но, как и ожидалось, застать собственника не удалось. К двери подошла, судя по голосу, молодая девушка.

- Я только сегодня заселилась. Что было в этой квартире до этого меня не интересует, - вежливо ответила новый арендатор.

Телефон, указанный в объявлении, принадлежит оператору, занимающимся подбором жилья на сутки для приезжих. Женщина отказалась комментировать гнусное преступление. Вероятно, именно с ней разговаривали цыгане. Хозяином квартиры числится некий Виталий Коннов. Но соседи о нем ничего не знают. Зато жалоб на постояльцев – хоть отбавляй.

- Не квартира – а притон! – жалуется пожилая соседка сверху. – Постоянно шумят, пьют, громко слушают музыку. В четвертом часу ночи меня разбудили полицейские, попросили быть понятой. Но я отказалась.

Стоимость аренды квартиры начинается от 2500 рублей за сутки. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Выходя из подъезда, натыкаемся на жителей первого этажа из соседнего подъезда. Случившееся не стало для них сюрпризом.

- Каждую пятницу мы не спим, за стеной кипишь, - объяснила в разговоре с «КП» жительница пятиэтажки. – Все знают, что квартиру сдают посуточно. В ту ночь на весь этаж были слышны крики. И мужские и женские. Потом уже был шум, словно двигают мебель. Я не выдержала и позвонила по номеру в объявлении.

ДО 15 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

О случившемся в полицию в половине четвертого ночи сообщила мать младшей из девочек. К адресу сразу же выехал наряд полиции, там нашли и двух других школьниц, и цыган.

Челябинцам предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также по выяснению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали произошедшему, - отметили в СУ СК по Свердловской области.

Октябрьский суд арестовал фигурантов на время следствия.

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