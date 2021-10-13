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Происшествия13 октября 2021 8:36

Челябинцам, изнасиловавшим трех школьниц в Екатеринбурге, предъявили обвинение

О преступлении сообщила мать одной из девочек
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Комментарии (42)Комментарии (42)(42)
До суда жители Троицка будут находиться в СИЗО.

До суда жители Троицка будут находиться в СИЗО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственном комитете впервые прокомментировали изнасилование трех школьниц в Екатеринбурге. Как и ожидалось, обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» предъявлены троим жителям Троицка Челябинской области.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также по выяснению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали произошедшему, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Все фигуранты уже арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы. По данным «Комсомольской правды», мужчины познакомились с девочками 14 и 15 лет на Уралмаше. Там они предложили несовершеннолетним сходить в кафе, но те попросили снять квартиру на сутки. После этого компания купила спиртное и отправилась к дому № 104 по улице Малышева, где арендовала жилье.

- О преступлении сообщила мать одной из пострадавших. На указанный адрес в съёмную квартиру, расположенную по улице Малышева, незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал всех троих подозреваемых, - добавил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

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