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Происшествия12 октября 2021 15:49

«Девочки предложили снять квартиру»: подробности вписки, где три школьницы переспали с мужчинами

Теперь жителям Челябинской области грозит до 15 лет колонии
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» выяснила подробности вписки трех школьниц в Екатеринбурге. Как рассказал источник в силовых структурах, одной из пострадавших 14 лет, а ее подруги на год старше. В деле фигурируют трое жителей Челябинской области по имени Арсен, Артем и Роман. Компания приехала отдохнуть на выходные и познакомилась с девочками на Уралмаше 8 октября.

- Подозреваемые увидели девочек в Орджоникидзевском районе города и предложили распивать спиртное. Один из них хвастался, что у него есть 60 тысяч, предлагал сходить в кафе. Но вышло иначе. Девочки предложили снять квартиру. В итоге они закупились спиртным, а потом арендовали квартиру в доме № 104 по улице Малышева. Сначала они напились в машине, потом продолжили в квартире, - рассказал инсайдер «КП».

После пьяного застолья уральцы вступили в половую связь с девочками. Младшая ушла раньше подруг и сообщила о случившемся родителям. Когда полициейские прибыли в квартиру, одна из 15-летних все еще была там и продолжала «веселиться».

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел СК по Орджоникидзевскому району города.

Ожидается, что следователи выступят с ходатайством об аресте мужчин на период следствия. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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