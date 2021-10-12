Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел СК по Орджоникидзевскому району Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге трое мужчин подозреваются в изнасиловании 14-летнюю девочки. По данным «КП», жители Троицка находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте предполагаемых насильников.

Официальные представители СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел СК по Орджоникидзевскому району. По предварительной информации, жители Южного Урала приехали в Екатеринбург на выходные. Школьницу забрали на Уралмаше, потом все четверо отправились в квартиру на улице Малышева, - пояснил инсайдер «Комсомольской правды».

Напомним, что Свердловский областной суд рассмотрит дело Артема Осипова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.