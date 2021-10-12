Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2021 12:12

В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали 14-летнюю девочку

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте жителей Челябинской области
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел СК по Орджоникидзевскому району

Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел СК по Орджоникидзевскому району

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге трое мужчин подозреваются в изнасиловании 14-летнюю девочки. По данным «КП», жители Троицка находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте предполагаемых насильников.

Официальные представители СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел СК по Орджоникидзевскому району. По предварительной информации, жители Южного Урала приехали в Екатеринбург на выходные. Школьницу забрали на Уралмаше, потом все четверо отправились в квартиру на улице Малышева, - пояснил инсайдер «Комсомольской правды».

Напомним, что Свердловский областной суд рассмотрит дело Артема Осипова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ