Обвиняемому в убийстве девочки грозит вплоть до пожизненного лишения свободы Фото: соцсети

В Екатеринбурге будут судить Артема Осипова, обвиняемого в жестоком убийстве 11-летней Полины из Асбеста. Дело передали в Свердловский областной суд.

По данным, опубликованным на сайте суда, Артема Осипова будут судить по пяти статьям: убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (статья 105, часть 2, пункт в), склонение к потреблению наркотических средств (статья 230, часть 1), изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (статья 131, часть 4, пункт б), насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (статья 132, часть 4, пункт б) и использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста в целях изготовления порнографических материалов (статья 242.2, часть 2, пункт).

Отметим, что рассматривать дело будет Александр Ладин - тот же судья, что занимался делом убийц Ксении Каторгиной.

Напомним, 11-летняя Полина бесследно пропала 12 ноября 2020 года, после того, как отправилась на прогулку. Ее несколько дней искали полиция и волонтеры. Параллельно силовики возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и начали проверять местных жителей, которые были не в ладах с законом и смотреть записи с видеокамер. По ним и удалось вычислить подозрительного мужчину, с которым ушла девочка.

Полину, ушедшую на прогулку, искали несколько дней, пока не увидели подозрительного мужчину на записи камер Фото: "Лиза Алерт"

Им оказался местный житель по имени Артем Осипов. Из своих сорока лет, 19 - он провел в тюрьме. Сидел за грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков и убийство. Освободился рецидивист в феврале 2020 года. Мужчина устроился работать в ритуальную фирму.

- В местах не столь отдаленных у него прозвище «Осип». Он признался в убийстве девочки. Сказал, что встретил Полину в 15:00 дня. Тогда же начал заманивать ее к себе домой. Упор делал на то, что на улице холодно, а у него дома можно погреться, - рассказывал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Школьница поверила незнакомому мужчине и отправилась к нему в квартиру. Уже там «Осип» жестоко расправился с девочкой. Позже он покажет полицейским место, куда ночью вынес тело ребенка и прикрыл ветками деревьев.

Артему Осипову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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