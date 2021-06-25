На скамье подсудимых Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выносят приговор убийцам Ксении Каторгиной, погубившим красавицу ради Ауди. На скамье подсудимых трое: Михаил Федорович, его сожительница Екатерина Меньшикова и бывший таксист Марат Ахметвалиев. Троицу требуют признать виновными в жестоком убийстве молодой мамы. У Ксении осталась 9-летняя дочка и мама, которая уже на пенсии.

Екатерина Менщикова в ожидании приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГЛАВНОЕ

27-летняя уроженка Каменска-Уральского Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года.

Перед исчезновением она отправилась продавала свою Audi Q5 "беременной" покупательнице.

Пять дней Ксению Каторгину искали полиция и волонтеры поисковых отрядов.

Машину Ксении нашли в Челябинской области. В полицию пришел перекуп, который заявил, что купил кроссовер за 350 тысяч рублей у подозрительной троицы.

Полиция вышла на продавцов. Ими оказались 42-летний Марат Ахметвалиев, 27-летний Михаил Федорович и 31-летняя Екатерина Меньшикова. Все трое признались в убийстве. Все трое - жители Челябинской области.

Ксению ударили электрошокером, но девушка, на свою беду, не отключилась, тогда ее начали бить ножом. Причем удары по очереди наносила вся троица.

Тело Ксении отморозки спрятали на окраине Уралмаша в колодце.

Сторона обвинения запросила для убийц 63 года на троих. На 22 года посадить Марата Ахметвалиева и Михаила Федоровича, на 19 лет Екатерину Меньшикову.

Мать Ксении Каторгиной за убийство дочери попросила взыскать с убийц 30 миллионов рублей - с каждого по 10 миллионов рублей.

Мама 9-летней дочки продавала машину, чтобы купить квартиру. Фото: соцсети

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТРОИЦЕ ОТМОРОЗКОВ

Лидером и идейным вдохновителем банды считался Михаил Федорович. Он единственный из всех троих имел судимость, отсидев за "Разбой".

Екатерина Меньшикова до знакомства с Федоровичем работала продавцом. С Михаилом она была знакома с детства, но встречаться они начали после того, как Меньшикова развелась с супругом. Екатерина под влиянием Михаила Федоровича нападала на своего дедушку - она пырнула пенсионера ножницами.

Марат Ахметвалиев работал в такси. Воспитывал двоих детей. После знакомства с троицей, он оборвал связи с семей. Также он принимал участие в похищении Аллы Бобняк, мамы Екатерины Меньшиковой. Женщину держали в садовом домике, били и требовали снять деньги с банковского счета.

Заседания по делу Ксении Каторгиной шли больше года. Михаил Федорович и его гражданская жена Екатерина Меньшикова не раз пытались переложить вину на Марата Ахметвалиева. Из-за этого судья Александр Ладин неоднократно выносил Михаилу Федоровичу предупреждения.

- Прошу назначить Екатерине Меньшиковой 19 лет в колонии общего режима. Назначить Михаилу Федоровичу 22 года лишения свободы, из них первые пять лет в тюрьме, оставшиеся в колонии строгого режима, назначить Марату Ахметвалиеву 22 года лишения свободы, из них первые пять лет в тюрьме, оставшиеся в колонии строгого режима, - заявил в суде прокурор Георгий Паникаров.

Тело красавицы найдут в колодце на Уралмаше. Фото: СУ СКР

ПРИГОВОР

Судья Александр Ладин зачитывает материалы дела об убийстве Ксении Каторгиной:

Дела об убийстве Ксении Каторгиной и о похищении матери Екатерины Меньшиковой Аллы Бобняк объединили в одно. Перед похищением Аллы Бобняк банда изготовила поддельное удостоверение сотрудника полиции. Им воспользовался Марат Ахметвалиев, чтобы представиться полицейским. Когда он приехал домой к женщине в Копейск, то попросил её поехать с ним. Ахметвалиев сказал, что женщине нужно опознать труп ее дочери. Женщину увезли в садовый домик, где Екатерина Меньшикова и Михаил Фёдорович избивали бейсбольной битой и пугали зажженой газовой горелкой.

Об убийстве Ксении Каторгиной. Банда заранее готовилась к убийству. Михаил Федорович даже подыскал место, куда можно будет спрятать труп. Когда Ксению попытались оглушить электрошокером, она не отключилась. Красавица начала оказывать активное сопротивление и нажимать на клаксон, чем пыталась привлечь внимание. Тогда бандиты начали наносить ей удары ножом.

О нападении на дедушку Екатерины Меньшиковой. Это произошло 7 августа 2019 года. Тогда Михаил Федорович вложил в руки своей сожительницы ножницы. После этого Екатерина Меньшикова ударила им своего дедушку в живот.

Приговор выносят с 11 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За нападение на Аллу Бобняк троицу признали виновной в похищении и вымогательстве.

Марата Ахметвалиева признали виновным по уголовной статье о присвоении чужого имущества. Когда он познакомился с Меньшиковой и Федоровичем, то перестал выходить на работу в такси, а ещё забрал легковушку, на которой ездил. Мужчина перестал платить за авто аренду. Эту машину банда использовала в преступных целях.

- Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно только в условиях длительной изоляции от общества, - считает Александр Ладин.

Михаилу Федоровичу назначили 20 лет колонии. Первые пять лет он будет находиться в колонии строгого режима.

Екатерину Меньшикову, помимо убийства Ксении Каторгиной признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений своему 80-летнему дедушке. В общей сложности её приговорили к 17 годам колонии.

Марату Ахметвалиеву назначили 20 лет колонии строгого режима.

Михаил Федорович встречался с Екатериной Меньшиковой. Фото: соцсети

У Марата Ахметвалиева двое малолетних детей. До знакомства с бандой он работал таксистом. Фото: соцсети

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