Екатерина Меньшикова не признала вину в убийстве Ксении Каторгиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде допросили жительницу Челябинской области Аллу Бобняк - маму обвиняемой в убийстве Ксении Каторгиной Екатерины Меньшиковой. Женщину похитили и избивали, вымогая 400 тысяч рублей.

Потерпевшая давала показания по видео-связи из Копейска. Именно в этом городе в 2019 году, ровно за месяц до убийства Ксении Каторгиной произошло похищение матери Меньшиковой. В нападении на мать девушке помог гражданский муж Михаил Федорович и таксист Марат Ахметвалиев. К тому моменту последний уже угнал Volkswagen Polo из таксопарка.

- 9 сентября Ахметвалиев приехал к моему дому. Представился сотрудником полиции и сказал, что моя дочь Екатерина Меньшикова вместе с Федоровичем найдена в машине с пулевыми ранениями. Сказал, что нужно ехать на опознание, - вспоминает пострадавшая. Женщина села в машину, будучи уверенной, что Марат Ахметвалиев - полицейский.

Но в какой-то момент Ахметвалиев остановил машину. В нее сели двое - Меньшикова и Федорович. Новые пассажиры легковушки принялись избивать женщину.

- Федорович сказал Меньшиковой: «Надень на нее наручники». Но я сопротивлялась и у нее это не получалось, - рассказывает Алла Бобняк.

Тогда Михаил Федорович скрутил женщине руки, а Марат Ахметвалиев надел ей на руки пластиковые хомуты. Женщину увезли в ее садовый домик.

- Там были выкопаны две могилы. Федорочив спросил меня: "тебе какая больше нравится?", - вспоминает пострадавшая.

Федорович предложил семье Ксении Каторгиной пять миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

От Аллы Бобняк стали требовать деньги. Федорович мотивировал это тем, что Екатерина Меньшикова якобы беременна.С Аллы Бобняк стали требовать написать расписку о том, что она должна 400 тысяч рублей.

При этом женщину периодически избивали.

- В машине Федорович бил меня кулаками. Потом пинал ногами раз 5-6 и битой раза по телу раза 3-4. Меньшикова заклеивала мне рот скотчем и била кастрюлей раза 3-4, - рассказала о количестве ударов по просьбе гособвинителя Екатерина Меньшикова.

Позже в садовый домик привезли мужа Аллы Бобняк, который призодился Екатерине Меньшиковой отчимом. Его избивали битой, а Федорович угрожал ему пистолетом.

Женщина уточнила, что по требованию Михаила Федоровича ее дочь несколько раз зажигала газовую горелку и подносила ее к лицу пострадавшей.

Алла Бобняк рассказала и о роли третьего участника нападения и о том, кто руководил всей "операцией". - Ахметвалиев то исчезал, то появлялся. Делал, что ему говорил Федорович. Он конкретно каждому из них говорил, что нужно делать, - рассказала Алла Бобняк.

После того, как женщина написала похителям расписку о том, что должна 400 тысяч рублей, пострадавшей разрешили выпить кофе. Затем Аллу Бобняк повезли в банк, чтобы она сняла со счета 320 тысяч рублей. Ее муж находился в садовом домике в качестве заложника. Но этот счет был оформлен на несовершеннолетнего сына Аллы Бобняк. Сотрудники банка сказали, что им нужны документы на ребенка.

В итоге женщина все же смогла убедить похитителей, что ей нужно съездить домой забрать документы. При первой же возможности Алла Бобняк вызвала полицию. Но к тому времени след банды уже простыл. Мать Меньшиковой отделалась переломом носа и синяками, но, вероятно, могла стать первой жертвой шайки.

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