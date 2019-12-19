2019-12-19T11:15:24+03:00
Происшествия

Пошли навстречу семье: банк списал долги по кредитам убитой Ксении Каторгиной

27-летняя жительница Екатеринбурга стала жертвой банды из Челябинской области, которая расправилась с ней из-за Audi Q5
Олег ГАЛИМОВ
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Девушку убили 10 октября, ее тело нашли через пять дней в колодце. Фото: СОЦСЕТИДевушку убили 10 октября, ее тело нашли через пять дней в колодце. Фото: СОЦСЕТИ
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Руководство Альфа-Банка приняло решение списать долг в 700 тысяч рублей убитой екатеринбурженке Ксении Каторгиной. Как выяснилось, у 27-летней девушки было три непогашенных займа. Ксения воспитывала девятилетнюю дочку и надеялась переехать в новую квартиру. Чтобы погасить ипотеку молодая мама решилась на продажу своего любимого внедорожника Audi Q5.

- Альфа-Банк выражает соболезнования родным и близким Ксении Каторгиной. Учитывая сложившуюся ситуацию, банк принял решение списать всю сумму ее задолженности, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе финансовой организации.

У Ксении осталась пожилая мать и 9-летняя дочка. Фото: СОЦСЕТИ

У Ксении осталась пожилая мать и 9-летняя дочка. Фото: СОЦСЕТИ

В середине октябре девушка бесследно исчезла после того, как отправилась показывать машину потенциальным покупателям. В поисках Ксении принимали участие сотни волонтеров и лучшие сыщикик уголовного розыска. Спустя пять дней в Челябинской области были задержаны трое подозреваемых в убийстве. Ими оказались жители Южного Урала ранее судимый Михаил Федорович, его гражданская жена Екатерина Меньшикова и 42-летний таксист Марат Ахметвалиев. Вычислить преступников удалось благодаря угнаному автомобилю, который успели продать перекупщику в Челябинске. Он увидел новости о пропаже хозяйки и обратился в полицию.

Убийца Ксении Каторгиной показал, как скинул девушку в колодец.Видео: СУ СКР по Свердловской области

По версии следствия, криминальная троица напала на Ксению, чтобы угнать внедорожник. Девушку душили, а также били ножом и шокером. Труп молодой мамы сбросили в колодец на Уралмаше. На прошлой неделе всем подозреваемым продлили арест в СИЗО до 12 апреля 2020 года. Всем участникам преступления грозит пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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