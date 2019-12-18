«Мое сердце разрывается от горя»: свекровь Ксении Каторгиной потребовала пожизненный срок для убийц девушки

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-18T10:38:39+03:00

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Свекровь Ксении Каторгиной написала корреспонденту «КП» письмо, в котором объяснила, почему она требует для убийц девушки высшей меры наказания – пожизненного срока.

Приводим текст письма полностью:

- Каждое утро, просыпаясь, я невольно тихонько плачу. Моё сердце разрывается от горя, что её нет с нами. Не приедет, не обнимет дочь, не сварит и не попьет кофе на кухне с Гришей, не поговорит со мной.. Это на всю оставшуюся мою жизнь...

Горе, невосполнимое ничем... И, если суд, не изберёт для всех троих нелюдей, пожизненное заключение в одиночных камерах, чтобы они мучились до самой своей смерти, чтобы поняли, какую тяжкую боль они принесли нам, то я сделаю вывод, что мы в нашей стране не защищены, и ещё много девушек, людей могут пострадать от таких же ...

Ксении было 27 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Даже слов не могу подобрать для этих убийц хладнокровных.. Такое зло должно быть наказуемо по всей строгости, чтобы другим было неповадно... Никто не имеет лишать жизни другого человека. Хотя это наказание для них ничто по сравнению с тем, что Ксюшу уже не вернуть, не вернуть маму ребёнку, сыну свою любимую, а мне сноху, и её мечты не исполнились, так и остались мечтами...

Наша девочка уже не встретит этот Новый год, не сможет радоваться подарками... Ей было всего 27...

Ксения Каторгина была найдена мертвой в октябре, ее тело было в колодце на Уралмаше. Позже выяснилось, что к убийству причастна банда из Челябинской области. Криминальная троица напала на Ксению, чтобы угнать ее Audi Q5.

Недавно мы рассказывали о том, как семья девушки переживает смерть Ксении. У нее осталась пожилая мать и 9-летняя дочка.

ИСТОЧНИК KP.RU