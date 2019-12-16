2019-12-16T16:01:05+03:00
Происшествия

«Дочка хочет создать машину времени, чтобы спасти маму»: как семья убитой Ксении Каторгиной переживает смерть девушки

Близкая подруга Ксении рассказала в группе ее памяти, как родные переживают утрату
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Спустя два месяца после убийства 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной люди со всей страны продолжают выражать соболезнования семье девушки. Близкая подруга Ксении рассказала в группе ее памяти, как родные переживают утрату.

Ксения продавала машину, чтобы закрыть ипотеку. Фото: СОЦСЕТИ

Ксения продавала машину, чтобы закрыть ипотеку. Фото: СОЦСЕТИ

- Чем дальше, тем тяжелее, приходит осознание видимо. Римма Валентиновна держится, ради внучки, при ней не плачет. На день матери дочка Ксюши плакала, все делали подарки мамам, она сделала для бабушки. Иногда перед сном плачет, к маме хочет. Хочет сделать машину времени и спасти маму, - написала подруга Ксении Ольга Венедиктова.

Напомним, что тело Ксении было найдено в колодце на Уралмаше. Девушка пропала после того, как отправилась продавать свой автомобиль Audi Q5. К убийству молодой мамы оказалась причастна банда из Челябинской области. Все обвиняемые находятся под стражей, им грозит пожизненный срок в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Дочка хочет создать машину времени, чтобы спасти маму»: как семья убитой Ксении Каторгиной переживает смерть девушки
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