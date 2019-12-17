2019-12-17T11:29:03+03:00
Происшествия

Вымогательство, похищение и избиение: стало известно о новых «подвигах» троицы, обвиняемой в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной

Вскоре все материалы объединят в одно дело
Евгений Стоянов
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Марат Ахметвалиев - единственный, кто признал себя виновным в убийстве. На фото он справаМарат Ахметвалиев - единственный, кто признал себя виновным в убийстве. На фото он справаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно о новых криминальных похождениях Марата Ахметвалиева, Екатерины Меньшиковой и Михаила Федоровича. Троицу обвиняют в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Силовики считают, что они загубили девушку, чтобы завладеть ее Audi.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, вскрылись новые преступления криминального трио. Но совершили они их не в Свердловской области, а на территории соседних регионов.

По словам силовика, речь идет о нескольких преступлениях. В частности, о вымогательстве, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью.

Вскоре материалы по всем имеющимся преступлениям, в которых обвиняют Ахметвалиева, Меньшикову и Федоровича, объединят в одно дело.

Как мы писали до этого, следствие считает, что участие в убийстве Каторгиной принимали все трое. В том числе и Екатерина Меньшикова, которая также наносила удары девушке. Первоначально Ксению попытались оглушить шокером, но когда он не подействовал, ее начали душить и бить ножом.

9 декабря троим обвиняемым продлили арест в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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